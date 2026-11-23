Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk 12 haftada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Son yılların en kötü lig başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de Kocaelispor beraberliği, takımın performansına yönelik eleştirileri yeniden artırdı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK GALİBİYETİ UNUTULDU

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe kariyerine etkileyici bir başlangıç yapmıştı. İlk maçında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup eden genç teknik adam, takımını milli araya moralli sokmuştu. Ancak milli ara dönüşünde Kocaelispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, sarı-lacivertli camiada yeniden hayal kırıklığı yarattı. Belözoğlu, henüz ikinci karşılaşmasında kadro tercihleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'YA GİDİYOR

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor karşısında yaşanan puan kaybının ardından harekete geçme kararı aldı. Yıldırım'ın Samandıra'ya giderek teknik direktör Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Şampiyonluk yarışında henüz 12. haftada oluşan 11 puanlık farkın ardından yapılması planlanan görüşme, sarı-lacivertli kulüp açısından önem taşıyor.

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de yalnızca teknik heyetin tercihleri değil, takımın kadro kalitesi ve yönetimin performansı da tartışılmaya başlandı. Aziz Yıldırım'ın futbolcular ve teknik heyetle gerçekleştirmesi beklenen toplantının ardından sarı-lacivertli takımda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.