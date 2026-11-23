Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde, tuvalet kullanımı nedeniyle bir adam ile bir grup kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine adamın saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı belirtildi. Yaşananların ardından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddiyeti üzerine doktorlar harekete geçti.

VÜCUDUNDAN 1,2 METRELİK HORTUM ÇIKARILDI

Jodhpur'daki Mathuradas Mathur Hastanesi'nde yapılan incelemelerde, adamın vücudunda yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda bir duş hortumu bulunduğu tespit edildi. Hortumun iç organlara zarar verdiğini belirleyen doktorlar, hastayı acil ameliyata aldı.

HAYATİ ORGANLARINA ZARAR VERME RİSKİ VARDI

Genel Cerrahi Birimi Başkanı Dr. Dinesh Dutt Sharma liderliğindeki ekip gerçekleştirdiği operasyonla hortumu çıkardı. Doktorlar, cismin büyük kan damarları ve diğer hayati organlara oldukça yakın olduğunu, müdahale sırasında yaşanabilecek bir komplikasyonun ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

ZORLU AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Başarılı geçen ameliyatın ardından adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve iyileşme sürecinin devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, operasyonun son derece hassas bir müdahale gerektirdiğini ifade etti. Öte yandan saldırıya ilişkin henüz resmi bir polis şikayetinde bulunulmadığı aktarıldı.