Tartışma sonrası hastanelik oldu! Vücudundan çıkan şoke ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Jodhpur kentinde tuvalet kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada bir grup kişinin saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın vücudunda yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda bir duş hortumu tespit edildi. İç organlarına zarar veren ve hayati risk oluşturan hortum, doktorların gerçekleştirdiği zorlu ameliyatla çıkarıldı. Adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde, tuvalet kullanımı nedeniyle bir adam ile bir grup kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine adamın saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı belirtildi. Yaşananların ardından hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddiyeti üzerine doktorlar harekete geçti.
VÜCUDUNDAN 1,2 METRELİK HORTUM ÇIKARILDI
Jodhpur'daki Mathuradas Mathur Hastanesi'nde yapılan incelemelerde, adamın vücudunda yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda bir duş hortumu bulunduğu tespit edildi. Hortumun iç organlara zarar verdiğini belirleyen doktorlar, hastayı acil ameliyata aldı.
HAYATİ ORGANLARINA ZARAR VERME RİSKİ VARDI
Genel Cerrahi Birimi Başkanı Dr. Dinesh Dutt Sharma liderliğindeki ekip gerçekleştirdiği operasyonla hortumu çıkardı. Doktorlar, cismin büyük kan damarları ve diğer hayati organlara oldukça yakın olduğunu, müdahale sırasında yaşanabilecek bir komplikasyonun ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
ZORLU AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI
Başarılı geçen ameliyatın ardından adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve iyileşme sürecinin devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, operasyonun son derece hassas bir müdahale gerektirdiğini ifade etti. Öte yandan saldırıya ilişkin henüz resmi bir polis şikayetinde bulunulmadığı aktarıldı.
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