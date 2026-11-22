Dünyaca ünlü filmler Fight Club ve American History X ile hafızalara kazınan Hollywood efsanesi Edward Norton, 14 yaşındaki oğlunun milli futbolcu Arda Güler'e olan büyük hayranlığını dile getirdi.

''CADILAR BAYRAMI'NDA ARDA GÜLER OLDU''

Röportaj sırasında oğlunun futbola ve özellikle genç yıldıza olan ilgisinden bahseden Norton, "Oğlum Cadılar Bayramı'nda Arda Güler olmuştu." sözleriyle oğlunun Arda Güler'e hayranlığını anlattı. Norton ayrıca kendisinin de Arda Güler'e büyük bir sempati duyduğunu belirtti.

ARDA GÜLER'DEN İMZALI FORMA VE MAÇ DAVETİ

Bu gelişmenin ardından harekete geçilirken, ünlü oyuncuya Türkiye A Milli Takımı forması hediye edildi. Genç yıldız Arda Güler de bu jesti karşılıksız bırakmayarak Edward Norton ve oğluna kendi imzasını taşıyan Real Madrid forması gönderdi ve ikiliyi maça davet etti.