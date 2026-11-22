Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi ile golcü oyuncu Mbaye Diagne arasında ipler gerildi. Maçın ardından Hasi'nin yaptığı açıklamalara Senegalli futbolcudan sosyal medya üzerinden sert bir yanıt geldi.

BESNIK HASI: ''NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM''

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, kadroda yer almayan Mbaye Diagne'nin milli aranın ardından takıma katılmadığını ''Diagne'nin sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bu yönetimin bileceği bir şey. Ben oyuncularıma odaklanırım, var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir.'' sözleriyle açıklamıştı.

DIAGNE'DEN SERT YANIT

Besnik Hasi'nin bu ifadelerinin gündeme düşmesinin hemen ardından Mbaye Diagne, yaptığı açıklamayla teknik direktörünü ve kulüp yönetimini hedef aldı. Evde bulunmasının sebebinin teknik heyet ve kulüp tarafından bilindiğini savunan Senegalli santrfor, ''Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak. Onların sözlerine inanmayın'' dedi.

AMEDSPOR'DAN DIAGNE İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Amedspor, futbolcusu Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmadığını, durumun tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını bildirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir. Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır'a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir."