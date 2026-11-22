Genç hemşireye kapıcı şoku! Evine geldiğinde karşısında bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da hemşire olan genç bir kadın, evine döndüğünde kapıcıyı dairesinde buldu. Gözaltına alındıktan sonra hırsızlık suçundan tutuklanan kapıcının daha önce de aynı daireye girdiği ortaya çıktı. Genç kadın gizli kamera şüphesi nedeniyle eve girmeye korktuğunu söylerken, kapıcı ise su sesini kontrol etmek için kartla kapıyı açıp içeri girdiğini savundu.
Konya'da hemşire olarak görev yapan genç bir kadın, mesai dönüşü evine girdiğinde apartman görevlisini dairesinin içinde yakaladı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüphelinin, aynı daireye daha önce de izinsiz olarak girdiği belirlendi.
"SU SESİNİ KONTROL ETMEK İÇİN GİRDİM"
Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen kapıcı, ifadesinde içeriden su sesi geldiğini duyduğunu ve kontrol etmek amacıyla kapıyı plastik kartla açıp içeri girdiğini öne sürdü.
GİZLİ KAMERA KORKUSUYLA EVİNE GİREMİYOR
Yaşadığı şokun ardından evinde gizli kamera olabileceğinden şüphelenen genç kadın, güvenlik endişesi nedeniyle kendi evine girmeye korktuğunu dile getirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, apartman görevlisinin daireye daha önce hangi amaçlarla girdiği ve evde herhangi bir kayıt cihazı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
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