Konya'da hemşire olarak görev yapan genç bir kadın, mesai dönüşü evine girdiğinde apartman görevlisini dairesinin içinde yakaladı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüphelinin, aynı daireye daha önce de izinsiz olarak girdiği belirlendi.

"SU SESİNİ KONTROL ETMEK İÇİN GİRDİM"

Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen kapıcı, ifadesinde içeriden su sesi geldiğini duyduğunu ve kontrol etmek amacıyla kapıyı plastik kartla açıp içeri girdiğini öne sürdü.

GİZLİ KAMERA KORKUSUYLA EVİNE GİREMİYOR

Yaşadığı şokun ardından evinde gizli kamera olabileceğinden şüphelenen genç kadın, güvenlik endişesi nedeniyle kendi evine girmeye korktuğunu dile getirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, apartman görevlisinin daireye daha önce hangi amaçlarla girdiği ve evde herhangi bir kayıt cihazı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.