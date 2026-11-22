Rusya'da su kuşları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı Sofia Rozenfeld, Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre ailesi ve meslektaşlarının çabalarına rağmen 3,5 yılını çalışma kampında geçirecek.

İKİ BAĞIŞ, TOPLAM 2 BİN RUBLE

Moskova'daki bir mahkeme, 7 Ekim'de Rozenfeld'i "aşırılığın finansmanı" suçlamasıyla 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Davaya konu olan, Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na (FBK) yapılan ve toplamı 2 bin rubleyi bulan 2 bağış oldu. Vakıf, 2021 yazında Rus makamlarınca "aşırılıkçı örgüt" ilan edilmişti.

"SİYASETE HİÇ BULAŞMADI"

Yakınlarının anlattığına göre Rozenfeld, vakıf yasaklandığında telefon ve internetin bulunmadığı uzak bir Arktik keşif gezisindeydi. Bu nedenle otomatik bağış talimatını hemen iptal edemeyen Rozenfeld, talimatı ancak Moskova'ya döndükten sonra kaldırabildi. Babası Boris Rozenfeld, kızının hiçbir zaman siyasete bulaşmadığını, bağışların yalnızca yolsuzlukla mücadeleye destek amacı taşıdığını söyledi.

YABAN KAZLARIYLA AYNI HIZDA UÇAN UÇAK GELİŞTİRDİ

Rusya Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Rozenfeld, ülkenin önde gelen kuş bilimcilerinden biri olarak gösteriliyor. Göçmen kuş popülasyonlarını sistemli biçimde izleyen ilk Rus araştırmacılar arasında yer alan Rozenfeld, yaban kazlarıyla neredeyse aynı hızda uçarak onları alçaktan gözlemlemeyi sağlayan özel bir uçak da geliştirdi.

"BAŞINA GELENLER AKIL ALMAZ"

Almanya'daki Sulak Alan ve Su Kuşu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Helmut Kruckenberg, "Sibirya ve Arktik türlerinin korunması için muazzam işler başardı. Başına gelenler bizim için düpedüz akıl almaz" dedi.

VAKALARIN YÜZDE 85'İNDE HAPİS CEZASI VERİLMEDİ

Savcılık, Rozenfeld için 5 yıl hapis cezası istemişti. Yakınları ise para cezasıyla kurtulacağını umuyordu. Bağımsız haber sitesi Mediazona'nın hesaplamalarına göre, Navalni'nin vakfına bağış nedeniyle açılan 225 davanın yaklaşık yüzde 85'inde hapis cezası verilmedi.

DİLEKÇEYİ BİN KİŞİ İMZALADI

Ailesi ve meslektaşlarının Rusya Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Konseyi'ne verdiği dilekçeyi bin kişiden fazla kişi imzaladı. Rozenfeld'in çifte vatandaş olması nedeniyle babası İsrail'den de destek bekliyor. Ancak İsrailli konsolosluk yetkililerine şimdiye kadar Rozenfeld ile görüşme izni verilmedi.

Babası, kızının mektuplarında cezaevi hayatına alışmanın çok zor olduğunu ama yine de denediğini yazdığını anlattı.