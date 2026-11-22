Bir dönem "Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, bu kez oyunculuğuyla değil, giyim tarzıyla dikkat çekti. Mağaza aynasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Boluğur'un siyah kombini, beklenmedik bir benzetmeyi beraberinde getirdi.

SİYAH KOMBİNİYLE POZ VERDİ

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, bir mağazada aynanın karşısına geçerek yeni tarzını sergiledi. Baştan aşağı siyah kıyafetler tercih eden oyuncunun kombini, televizyon dünyasının hafızalara kazınan karakterlerinden birini akıllara getirdi.

MUKADDES YENGE'YE BENZETİLDİ

Boluğur'un yeni tarzı, bir döneme damga vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes Yenge karakterine benzetildi. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi ile dizideki karakterin giyim tarzı arasında benzerlik kuruldu.

YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Merve Boluğur, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son ayna pozu da bu kez Mukaddes Yenge benzetmesiyle dikkat çekti.