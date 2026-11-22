Merve Boluğur'un ayna pozu dikkat çekti! Bu kez tarzı konuşulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Merve Boluğur, mağaza aynasında verdiği yeni pozuyla dikkat çekti. Baştan aşağı siyah kombiniyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun giyim tarzı, "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin unutulmaz karakterlerinden Mukaddes Yenge'ye benzetildi.
Bir dönem "Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, bu kez oyunculuğuyla değil, giyim tarzıyla dikkat çekti. Mağaza aynasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Boluğur'un siyah kombini, beklenmedik bir benzetmeyi beraberinde getirdi.
SİYAH KOMBİNİYLE POZ VERDİ
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, bir mağazada aynanın karşısına geçerek yeni tarzını sergiledi. Baştan aşağı siyah kıyafetler tercih eden oyuncunun kombini, televizyon dünyasının hafızalara kazınan karakterlerinden birini akıllara getirdi.
MUKADDES YENGE'YE BENZETİLDİ
Boluğur'un yeni tarzı, bir döneme damga vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes Yenge karakterine benzetildi. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi ile dizideki karakterin giyim tarzı arasında benzerlik kuruldu.
YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Merve Boluğur, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son ayna pozu da bu kez Mukaddes Yenge benzetmesiyle dikkat çekti.
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