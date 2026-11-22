Türkçe rap müziğinin sevilen isimlerinden Killa Hakan, Almanya'da yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama, avukatı Şükrü Sarıdere'den geldi. Sarıdere, sanatçının tedavisinin devam ettiğini ancak genel sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.

AVUKATINDAN SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Killa Hakan'ın sağlık durumunu yakından takip eden sevenlerine açıklama yapan avukat Şükrü Sarıdere, ünlü rapçinin iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

Sarıdere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Killa Hakan'ın tedavisi yoğun bakımda devam etmekte. Ancak genel sağlık durumunun iyiye gittiğini memnuniyetle buradan paylaşmak isterim. Bu süreçte kendisine dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konserimiz şu an için iptal edilmiştir."

12 ARALIK KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Killa Hakan'ın sağlık durumundaki olumlu gelişme sevenlerini sevindirirken konser programıyla ilgili üzücü haber de geldi. 12 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan konserin iptal edildiği açıklandı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken hastaneden ne zaman taburcu edileceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Koronavirüse yakalanmasının ardından akciğer ve böbreklerinde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü rapçi, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuş ve müzik çalışmalarına geri dönmüştü.

Berlin'de müzik kariyerini sürdüren ve Türkçe rap müziğinin önemli temsilcileri arasında gösterilen Killa Hakan'ın tedavisi devam ederken sevenleri sanatçıdan gelecek yeni haberleri bekliyor.