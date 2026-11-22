Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, modacı eşi Hande Gülşen ile boşanacakları ve evliliklerinde ihanet krizi yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Hakkındaki yasak aşk söylentilerini kesin bir dille reddeden Yontunç, adı geçen kadını tanımadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

BOŞANMA VE İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILDI

2017 yılında modacı Hande Gülşen ile evlenen Esat Yontunç'un evliliğinde kriz yaşandığı öne sürüldü. Çiftin anlaşmazlıklarını çözemediği, Gülşen'in boşanma davası açtığı ve ayrılığın arkasında yasak aşk olduğu iddiaları ortaya atıldı.

"ADI GEÇEN HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM"

Hakkındaki söylentilerin ardından açıklama yapan Yontunç, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yontunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımın adı kullanılarak ortaya atılan metnetsiz ilişki iddialarını kesin bir dille reddediyorum. Adı geçen hanımefendiyi tanımadığım gibi hayatımda hiçbir şekilde merhabam bile olmamıştır. Haber gerçek dışı ve tamamen hayal ürünüdür. İsmimin böylesine seviyesiz bir habere malzeme edilmesini kabul etmiyorum. Bu haberi yapan şahıs hakkında her türlü hukuki hakkımı kullanacağım."

2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Esat Yontunç ve Hande Gülşen, Ağustos 2017'de Göcek'te düzenlenen düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin Esathan adında bir oğulları bulunuyor.