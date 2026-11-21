Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 'Hep Ucuz' sloganıyla yayımladığı reklamların tüketicileri yanılttığı belirlenen bir zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reklam Kurulu tarafından bir zincir marketin 'Hep Ucuz' sloganıyla yayımladığı reklamların incelemeye alındığını belirtti. İncelemelerde, söz konusu ifadenin tüketicilerde marketteki tüm ürünlerin her zaman ucuz olduğu yönünde algı oluşturduğu, ancak bu iddiayı doğrulayacak yeterli bilgi ve belgenin sunulamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından 7 zincir markette yapılan fiyat karşılaştırmalarında süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünlerinin incelendiğini belirten Kaplan, söz konusu marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadığını bildirdi.

'HEP UCUZ' İDDİASI DOĞRULANAMADI

Kaplan, şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden 10 zincir marketi kapsayan fiyat karşılaştırmaları yaptığını belirtmesine rağmen, bu çalışmaların da 'Hep Ucuz' iddiasını doğrulamadığını ifade etti. Ayrıca daha önce reklamları durdurma kararı verilmesine rağmen söz konusu reklamların şirketin sanal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

1 MİLYON 83 BİN 706 LİRA CEZA

Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirilen reklamlar nedeniyle ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini açıklayan Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.