Yakışıklı Mısırcı lakabıyla tanınan Alper Temel hakkında ortaya atılan yeni iddia şaşkınlık yarattı. Temel'in TikTok canlı yayınında saniyeler içinde yaklaşık 615 bin TL değerinde sanal hediye aldığı ileri sürüldü.

CANLI YAYINDA 615 BİN TL'LİK HEDİYE İDDİASI

TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayınlarla tanınan Alper Temel, bu kez yüksek tutarlı bir hediye iddiasıyla dikkat çekti. Yakışıklı Mısırcı'ya bir kullanıcı tarafından yaklaşık 615 bin TL değerinde sanal hediye gönderildiği öne sürüldü. İddiaya konu olan görüntülerde, kullanıcının canlı yayın sırasında art arda hediyeler gönderdiği belirtildi. Kısa süre içinde gönderildiği ileri sürülen hediyelerin toplam değerinin yüz binlerce lirayı bulması, olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

YAKIŞIKLI MISIRCI KİMDİR?

Yakışıklı Mısırcı lakabıyla tanınan Alper Temel, özellikle TikTok canlı yayınlarıyla adını duyurdu. Mısır satıcılığıyla tanınan Temel'in, zamanla geniş bir hayran kitlesine ulaştığı belirtiliyor. Temel'in ününün Türkiye sınırlarını aştığı ve bazı kadın hayranlarının kendisini görmek için yurt dışından geldiği de hakkında aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.