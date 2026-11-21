Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Portekizli Gustavo Fernandes Correia oturacak.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.