Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesi hakem tartışması yaşandı. Mücadelenin VAR hakemi olarak Erkan Engin'in görevlendirilmesi, sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çekti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, yaptığı yazılı açıklamada daha önce Erkan Engin hakkında uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak yeni görevlendirmeye tepki gösterdi.

"ÇOK NET BİR PENALTIMIZDA VAR HAKEMİ UYARMADI"

Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonu hatırlatan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği maçı öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'le ilgili geçmişte yaşananları, dikkat çeken görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarımızı da açıkça yapmıştık. Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı. Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar."

"ERKAN ENGİN'DEKİ BU ISRARIN SEBEBİ NEDİR?"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun VAR kararlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Güneş, hakem atamasının gerekçesini sorguladı.

Güneş, açıklamasında şunları söyledi:

"Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, 'Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum.' demişti. Evet biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. Ama VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz: Sayın Başkan'ın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir?"

"ÖNÜMÜZÜ KESMEYE YÖNELİK BİR ÇABA MI?"

Galatasaray yöneticisi, yabancı VAR hakemi uygulamasında farklı kararlar alındığını da savundu. Kocaelispor-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanmasına dikkat çeken Güneş, Galatasaray'ın iç saha karşılaşmasında aynı uygulamanın tercih edilmemesini eleştirdi.

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor–Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor. Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir? Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır."