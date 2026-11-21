Yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan Türk kökenli matematikçi Levent Alpöge, dünyanın en büyük matematik problemlerinden biri olarak kabul edilen 167 yıllık Riemann Hipotezi'ni yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla çözdüğünü öne sürdü. Çözümün doğrulanması halinde matematik tarihinde önemli bir gelişme yaşanacak. Ancak 1 milyon dolar ödüllü problemin kanıtı henüz bağımsız uzmanlar tarafından onaylanmadı.

167 YILLIK MATEMATİK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜĞÜNÜ DUYURDU

Anthropic araştırmacısı Levent Alpöge, cuma günü yayımladığı dört sayfalık notta, şirketin yapay zeka modeli Claude ile birlikte çalışarak Riemann Hipotezi'ne ilişkin bir kanıt geliştirdiğini açıkladı. Alpöge, "Claude ile birlikte çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir kanıtını bulduğuma inanıyorum" ifadelerini kullandı. Araştırmacı, geliştirdiği yöntemin problemin daha kapsamlı hali olan Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi'ni de kapsadığını belirtti.

ÇÖZÜLEMEYEN PROBLEMİN ÖDÜLÜ 1 MİLYON DOLAR

Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859 yılında ortaya atılan hipotez, asal sayıların dağılımıyla ilgili matematiğin en önemli açık problemleri arasında bulunuyor. Clay Matematik Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenen yedi Milenyum Ödülü probleminden biri olan Riemann Hipotezi'nin çözümüne 1 milyon dolar ödül veriliyor. Ancak ödülün kazanılabilmesi için kanıtın hakemli bir dergide yayımlanması ve iki yıllık inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor.

"MATEMATİK TARİHİNİN EN BÜYÜK GELİŞMESİ OLABİLİR"

Riemann Hipotezi üzerine çalışan matematikçi Brian Conrey, AFP'ye yaptığı açıklamada gelişmeyi büyük bir heyecanla karşıladı. Conrey, "İnsanlık tarihinde çok büyük bir an. Sanırım matematikte şimdiye kadar yaşanmış en büyük gelişme" dedi. Bununla birlikte henüz kanıtın tamamını görmediğini, yalnızca Alpöge'nin internet sitesindeki notları okuduğunu belirtti. Çalışmanın oldukça karmaşık göründüğünü söyleyen Conrey, metnin bir kopyasını talep ettiğini aktardı.

KANITI YAPAY ZEKA İLE HAZIRLADI

Alpöge, Claude'un yardımıyla kanıtın Lean adlı programlama dilinde hazırlanmış bir sürümünü oluşturduğunu açıkladı. Matematiksel argümanların bilgisayar ortamında denetlenmesine imkan sağlayan Lean ile hazırlanan çalışmanın yalnızca bu sürümü paylaşıldı. Kanıtın tüm ayrıntılarını içeren yazılı metnin oldukça uzun olacağını belirten Alpöge, çalışmadaki bütün matematiksel adımlara henüz tam olarak hakim olmadığını ve kapsamlı bir metin hazırlamayı planladığını söyledi.

DUYURUDAN ÖNCE ANTHROPIC CEO'SUNA DANIŞTI

Alpöge, açıklamayı yapmadan önce Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye danıştığını belirtti. Duyurunun, şirketin halka arzının ardından borsadaki rekor ilk işlem gününden hemen sonra gelmesi ise zamanlamaya ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Alpöge, bu durumun şüpheyle karşılanabileceğini kabul etti.

OPENAI İLE YAŞANAN TARTIŞMA YENİDEN HATIRLANDI

Rakip şirket OpenAI de iki ay önce geliştirdiği bir yapay zeka modelinin, akışkanların hareketini açıklayan denklemlerle ilgili başka bir Milenyum Ödülü problemini çözdüğünü duyurmuştu. Söz konusu kanıtın henüz tam olarak denetlenmediği belirtilirken, Alpöge'nin de yer aldığı çalışmanın kime ait olduğuna ilişkin tartışmalar yaşanmıştı. OpenAI ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunmuştu.

"YAPAY ZEKA BİR ARAÇ GİBİ ÇALIŞIYOR"

New York Üniversitesinde konuk matematik profesörü olan Nestor Guillen, Alpöge'nin kanıtı henüz bütünüyle anlamadığını açıkça söylemesini takdir etti. Guillen, araştırmacının anlattığı ortak çalışma sürecinin yapay zekanın bağımsız bir otoriteden ziyade bilim insanlarına yardımcı olan bir araç olduğunu gösterdiğini belirtti. Çalışmanın bilim dünyasında nasıl karşılanacağı ise bağımsız incelemelerin ardından netleşecek.