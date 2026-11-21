Kanser yapan tarım ilacı davasında dev uzlaşma! Bayer 7,25 milyar dolar ödeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Missouri eyaletinde bir yargıç, Alman şirketi Bayer'in yabani ot ilacı Roundup'ın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarda 7,25 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı. Roundup kullandıktan sonra non-Hodgkin lenfoma hastalığına yakalanan ya da ileride hastalanacak kişiler bu uzlaşmadan yararlanacak. Kişi başı ödemeler 10 bin ile 165 bin dolar arasında olacak.
Bayer'in ABD'deki Roundup davalarını sona erdirmek için önerdiği milyarlarca dolarlık uzlaşma, Missouri'de mahkemeden onay aldı. Şirket ise ürünün kansere neden olduğu iddialarını kabul etmiyor.
YARGIÇ: ADİL, MAKUL VE YETERLİ
BBC'nin haberine göre Yargıç Timothy Boyer, uzlaşmanın "adil, makul ve yeterli" olduğunu söyledi. Bayer, ABD'deki hukuk savaşını kesin olarak bitirmek amacıyla bu ödemeyi önermişti.
HASTALARA 165 BİN DOLARA KADAR ÖDEME
Ülke çapında geçerli olacak uzlaşmadan Roundup kullanıp non-Hodgkin lenfoma hastalığına yakalanan kişiler ile ileride bu hastalığa yakalanacak olanlar yararlanacak. Kişi başı ödemeler, ürünün ne sıklıkla kullanıldığına, tanının ne zaman konduğuna ve hastalığın ağırlığına göre 10 bin dolar ile 165 bin dolar arasında değişecek.
ÖDEMELER 21 YILA YAYILACAK
Bayer, 21 yıla kadar her yıl bir fona ödeme yapacak ve toplam tutar 7,25 milyar dolara ulaşacak. Şirketin Roundup davaları için bugüne kadar ödediği tutar yaklaşık 10 milyar dolar.
AVUKATLARDAN "YETERSİZ" İTİRAZI
Bazı avukatlar uzlaşma tutarının yetersiz olduğunu savunarak itiraz etti. Yargıç Boyer ise hasta mağdurlara yapılacak ödemeleri geciktirmek istemediğini belirtti.
BAYER KANSER İDDİASINI REDDEDİYOR
Bayer, Roundup'ın kansere neden olduğunu kabul etmiyor. ABD Yüksek Mahkemesi haziranda 7'ye karşı 2 oyla Bayer lehine karar vermişti. Mahkeme, federal düzenlemelerde kanser uyarı etiketi zorunluluğu bulunmadığı için şirketin eyalet mahkemelerinde dava edilemeyeceğine hükmetmişti.
GLİFOSAT TARTIŞMASI SÜRÜYOR
Roundup, 1970'lerde Monsanto tarafından geliştirildi. Ürünün etken maddesi glifosat, 2015'te Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldı. Bayer ile ABD Çevre Koruma Ajansı'nın da aralarında bulunduğu bazı düzenleyici kurumlar ise bu değerlendirmeye karşı çıkıyor.
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