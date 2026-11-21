Bayer'in ABD'deki Roundup davalarını sona erdirmek için önerdiği milyarlarca dolarlık uzlaşma, Missouri'de mahkemeden onay aldı. Şirket ise ürünün kansere neden olduğu iddialarını kabul etmiyor.

YARGIÇ: ADİL, MAKUL VE YETERLİ

BBC'nin haberine göre Yargıç Timothy Boyer, uzlaşmanın "adil, makul ve yeterli" olduğunu söyledi. Bayer, ABD'deki hukuk savaşını kesin olarak bitirmek amacıyla bu ödemeyi önermişti.

HASTALARA 165 BİN DOLARA KADAR ÖDEME

Ülke çapında geçerli olacak uzlaşmadan Roundup kullanıp non-Hodgkin lenfoma hastalığına yakalanan kişiler ile ileride bu hastalığa yakalanacak olanlar yararlanacak. Kişi başı ödemeler, ürünün ne sıklıkla kullanıldığına, tanının ne zaman konduğuna ve hastalığın ağırlığına göre 10 bin dolar ile 165 bin dolar arasında değişecek.

ÖDEMELER 21 YILA YAYILACAK

Bayer, 21 yıla kadar her yıl bir fona ödeme yapacak ve toplam tutar 7,25 milyar dolara ulaşacak. Şirketin Roundup davaları için bugüne kadar ödediği tutar yaklaşık 10 milyar dolar.

AVUKATLARDAN "YETERSİZ" İTİRAZI

Bazı avukatlar uzlaşma tutarının yetersiz olduğunu savunarak itiraz etti. Yargıç Boyer ise hasta mağdurlara yapılacak ödemeleri geciktirmek istemediğini belirtti.

BAYER KANSER İDDİASINI REDDEDİYOR

Bayer, Roundup'ın kansere neden olduğunu kabul etmiyor. ABD Yüksek Mahkemesi haziranda 7'ye karşı 2 oyla Bayer lehine karar vermişti. Mahkeme, federal düzenlemelerde kanser uyarı etiketi zorunluluğu bulunmadığı için şirketin eyalet mahkemelerinde dava edilemeyeceğine hükmetmişti.

GLİFOSAT TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Roundup, 1970'lerde Monsanto tarafından geliştirildi. Ürünün etken maddesi glifosat, 2015'te Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldı. Bayer ile ABD Çevre Koruma Ajansı'nın da aralarında bulunduğu bazı düzenleyici kurumlar ise bu değerlendirmeye karşı çıkıyor.