Hatay'da birliktelik yaşadığı kadın ve kocası tarafından bıçaklanıp varilde yakılan, torba içinde Asi Nehri'ne atılan şahsın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2'si serbest kaldı. Dalgıç polislerin ceset dolu torbayı bulduğu görüntüler ortaya çıktı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA VARİLDE YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar'ın, gönül ilişkisi yaşadığı M.K. isimli kadın ve kadının eşi E.C.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre şüpheliler, Bezar'ı evde bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini varil içerisinde yakmaya çalıştı. Cesedi tamamen yok edemeyen şüphelilerin, daha sonra çuvala koydukları cansız bedeni otomobille Kuzeytepe Mahallesi'nden taşıyarak Asi Nehri'ne attıkları öğrenildi.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında M.K., eşi E.C.K. ve olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi serbest bırakıldı.

CESEDİN BULUNDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayetin ardından Asi Nehri'nde arama yapan dalgıç polislerin çalışmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, su altında arama yapan ekiplerin içerisinde Ahmet Nuri Bezar'ın cesedinin bulunduğu çuvala ulaştığı anlar yer aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.