Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında sahasında Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının performansını sert sözlerle eleştirdi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde oyuncularının sahadaki görüntüsünden memnun olmadığını belirten Turan, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek önce kendisini sorgulayacağını söyledi.

"BU VÜCUT DİLİYLE FENERBAHÇE MAÇINDA HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde takımının performansından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arda Turan, oyuncularının sahadaki görüntüsünün kabul edilemez olduğunu belirtti. Turan, "Bu vücut diliyle Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapamayız. Şu anda Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz. Hiç memnun değilim. Önce kendimden memnun değilim. Demek ki taktiksel olarak bu maçları çözemiyorum" dedi. Takımın uzun süredir üzerinde çalıştığı oyun sisteminden uzaklaştığını vurgulayan Turan, antrenmanlarda dahi böyle bir performans sergilemediklerini söyledi.

“DEMEK Kİ PROBLEM BENDE”

Sahadaki olumsuz görüntünün futbolcuların yeteneklerinden kaynaklanmadığını belirten Turan, asıl sorunun konsantrasyon ve karşılaşmaya hazırlık sürecinde yaşandığını ifade etti. Genç teknik adam, "Bunun ilk sebebi oyuncuların kalitesizliğinden değil, konsantrasyon ve maça doğru hazırlanamamak. Oyuncularımı bu şekilde hazırlıyorsam ve üretemiyorsak, bu noktada da problem bende demektir. Oyuncularımın hiç bu halde olduklarını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Sorumluluğu futbolcularına yüklemek istemediğini vurgulayan Turan, takımın genel performansının teknik direktör olarak kendi eksikliklerini de ortaya koyduğunu söyledi. Turan, "Eğer takım bu şekilde maça çıkıyorsa ve 10 kişi de böyle oynuyorsa demek ki problem bende. 1,5 senedir kurduğumuz sistemdeki oyun felsefesinden çok uzağız. Sistemimizi nasıl kazandığımızı hatırlamalıyız. Dediğim gibi önce kendimi sorgulayacağım" dedi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Arda Turan'ın ekibi, ligde ise 30 Kasım Pazartesi günü Bukovyna ile karşılaşacak.