Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası düzeyde aranan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Altınbaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için iade sürecinin başlatıldığını duyurdu.

SERDAR ALTINBAŞ ÇEKYA'DA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında aranan Serdar Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi. Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından aranan Altınbaş, Çekya'da yakalandı. Uluslararası düzeyde difüzyon yöntemiyle aranan Altınbaş'ın yakalanması, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda sağlandı. İçişleri Bakanlığı, gelişmeyi yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesine yönelik süreç de başladı. İçişleri Bakanlığı, Altınbaş'ın iade işlemlerinin derhal başlatıldığını bildirdi. Böylece uluslararası arama çalışmalarında yakalama aşaması tamamlanırken, dosyada yeni bir hukuki süreç başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Serdar Altınbaş'ın yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın, Çekya’da yakalanması sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; “Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın Çekya’da yakalanması sağlandı ve iade işlemleri derhal başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

SERDAR ALTINBAŞ KİMDİR?

Serdar Altınbaş, Türkiye'nin köklü iş ailelerinden Altınbaş ailesinin üyelerinden biri ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan iş insanıdır. Finans, yatırım ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren Altınbaş ailesinin şirketlerinde yöneticilik yapan Serdar Altınbaş, Alnus Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında sermaye piyasası mevzuatına muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından hakkında arama kararı bulunan Altınbaş, 20 Kasım 2026'da Çekya'da yakalandı. Yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı.