PENDİK'te kardeşinin eşi tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Meral Ağalar (41) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polislerin silahını bırakması için uyardığı şüpheli K.A. (52), ekiplere de ateş açtı. Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemelerde, K.A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızının çalıştığı iş yerine gittiği tespit edildi.

UYARILARA RAĞMEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan Meral Ağalar, kardeşinin eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde tabanca bulunan şüpheliye silahını bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen silahını bırakmayan saldırgan, polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesinin ardından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN GİTTİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, K.A.'nın boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gittiği, burada silahla ateş ederek Ağalar'ı öldürdüğü tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.