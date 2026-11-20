BDDK'dan konut kredilerinde yeni düzenleme: İkinci ev için kısıtlama gevşetildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut sahibi olanların kullanabileceği konut kredilerine ilişkin sınırlamaları değiştirdi. Yeni kararla, kredi tutarının konut değerine oranında uygulanan yüzde 75'lik azaltma, en az iki konutu bulunan kişiler için geçerli olacak. Böylece mevcutta bir konutu olanların ikinci konut alımında karşılaştığı kredi sınırlaması kaldırıldı.
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“Seçim yatırımları tam gaz devam ediyor.”Tüm yorumlar (6)
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