ABD'nin New Mexico eyaletinde yüksek sesli müzik nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Annesinin silahı getirmesini istediği 10 yaşındaki çocuk, evden aldığı tabancayla ateş açarak 16 yaşındaki komşusu Keinerlien Plaza Rangel'in ölümüne neden oldu. Polis tarafından paylaşılan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, tartışmanın nasıl cinayete dönüştüğünü ortaya koydu. Çocuğun annesi cinayet suçlamasıyla tutuklanırken olayın ardından yaşananlar da polis kameralarına yansıdı.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK TARTIŞMASI FACİAYLA BİTTİ

Olay, 31 Ekim'de ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre 40 yaşındaki Elaina Gomez-Villeda, komşuları Susana Rangel ve 16 yaşındaki kızı Keinerlien Plaza Rangel'den müziğin sesini kısmalarını istedi. Aynı nedenle birkaç kez komşularının kapısına giden kadın ile aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

ANNESİNİN SÖZLERİ KAMERAYA YANSIDI

Albuquerque Polis Departmanı tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Gomez-Villeda'nın komşusuyla kavga ettiği sırada 10 yaşındaki oğluna silahı getirmesini söylediği duyuluyor. Bunun üzerine çocuk eve koşarak tabancayı aldı ve saniyeler sonra yeniden dışarı çıktı. Polis, annenin oğluna silahı getirmesi yönünde seslendiğini açıklarken kadının avukatı, çocuğa ateş etmesi için talimat verildiği yorumuna itiraz etti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK İKİ EL ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre çocuk, kavganın yaşandığı noktaya döndükten sonra tabancayla iki el ateş etti. İlk kurşun kimseye isabet etmezken ikinci kurşun, anneler arasındaki tartışmadan uzaklaşan 16 yaşındaki Keinerlien'in başına isabet etti. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kullanılan silahın 2019 yılında çalıntı olarak kayıtlara geçtiğini belirledi.

KIZIN BABASI EVE GİRMEYE ÇALIŞTI

Kızının vurulduğunu öğrenen baba Keiner Plaza, olayın ardından Gomez-Villeda'nın evine yöneldi. Yeni yayımlanan görüntülerde acılı babanın evin kapısını zorladığı, kapıyı yerinden çıkardığı ve pencereyi kırdığı görülüyor. Polis, babanın davranışları nedeniyle ayrıca suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğinin savcılık tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

POLİS GELİNCE BİR KEZ DAHA SİLAH SESİ DUYULDU

Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çevresinde büyük bir kargaşayla karşılaştı. Polis kayıtlarına göre Gomez-Villeda, evin içinden bir el ateş etti. Ardından silahla polislerin bulunduğu yöne çıktığı sırada bir görevli kendisine doğru iki el ateş açtı ancak kurşunlar kadına isabet etmedi. Silahını yere bırakan Gomez-Villeda gözaltına alındı.

ANNE CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Olayın ardından tutuklanan Elaina Gomez-Villeda hakkında başlangıçta birinci derece cinayet suçlaması yöneltildi. Büyük jürinin değerlendirmesi sonucunda suçlama ikinci derece cinayet olarak değiştirildi. Kadın ayrıca silahı çocuğun erişebileceği yerde bulundurmak ve çocukların güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyor. Mahkeme, yargılama öncesinde tutukluluğunun devamına karar verdi.

10 YAŞINDA OLDUĞU İÇİN TUTUKEVİNE GÖNDERİLMEDİ

Ölümcül ateşi açan 10 yaşındaki çocuk, yaşı nedeniyle çocuk tutukevine gönderilmedi. Yetkililer, çocuğun ve kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Polis, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde çocuğa ilerleyen dönemde suçlama yöneltilip yöneltilemeyeceğini savcılıkla birlikte değerlendirecek. Olayın yaşandığı 31 Ekim'den haftalar sonra yayımlanan yeni görüntüler, yaşanan facianın ayrıntılarını yeniden ortaya çıkardı.