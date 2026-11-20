Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yorumlarıyla tanınan psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Netflix'te yayımlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonundaki terapi sahnelerine yönelik eleştirisiyle dikkat çekti. Verimli'nin bir takipçisinin sorusu üzerine açıkladığı 6 bin TL'lik seans ücreti ise farklı yorumlara neden oldu.

DİZİDEKİ TERAPİ SAHNELERİNİ ELEŞTİRDİ

Altı yıl aradan sonra ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Bir Başkadır dizisindeki terapi sahneleri, Prof. Dr. Arif Verimli'nin de dikkatini çekti. Ünlü psikiyatrist, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda..." ifadelerini kullandı.

Verimli, ayrıca psikometrik test, EEG, MR ve idrar tahlili yapmadan teşhis koymadığını belirtti.

SEANS ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Paylaşımın ardından bir takipçisi Verimli'ye muayene ücretini sordu. Soruyu yanıtsız bırakmayan ünlü psikiyatrist, bir seans ücretinin 6 bin TL olduğunu açıkladı.

Verimli'nin verdiği yanıt, ücretin yüksek olup olmadığı konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

KİMİ PAHALI BULDU, KİMİ NORMAL KARŞILADI

Bazı kullanıcılar 6 bin TL'lik seans ücretini makul bulurken bazıları ise rakamın yüksek olduğunu savundu. Paylaşıma gelen yorumlar arasında "Hemen randevu alalım", "Bence uygun fiyat", "Sizin gibi bir üstad için 6 bin çok iyi" ifadeleri yer aldı.

Bir kullanıcı ise "Saçmalık sürdürülebilir değil" sözleriyle ücrete tepki gösterdi.