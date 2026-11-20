Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yeni transferlere yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, sezon başında kiralanan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun yanı sıra İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın ayrılığını da değerlendirmeye aldı.

İLK HEDEF İKİ KİRALIK FUTBOLCU

Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ugochukwu ve Bitshiabu ile yolları ayırmak. Okan Buruk'un planlarında geri planda kalan Ugochukwu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada yalnızca 123 dakika forma giyebildi. Ancak Fransız orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesini erken sonlandırmak isteyen Galatasaray'ın önüne mali engel çıktı.

BURNLEY 3 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz ekibi Burnley'nin, Ugochukwu'nun kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesi karşılığında Galatasaray'dan 3 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Burnley'nin diğer seçeneğinin ise futbolcuya yeni bir kulüp bulunması olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 3 milyon euroluk fesih bedelini ödemeden ayrılığı gerçekleştirmek için çözüm arıyor.

BITSHIABU SADECE 21 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın ayrılmayı planladığı bir diğer isim El Chadaille Bitshiabu oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Fransız stoperin ocak ayında Leipzig'e geri gönderilmesi gündemde.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 21 dakika süre alabilen Bitshiabu'nun yabancı kontenjanında yer tutması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Leipzig ile henüz resmi bir fesih görüşmesi yapılmadığı, Alman kulübünün de oyuncusunun yeterince forma şansı bulamamasından memnun olmadığı ifade edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN VE KAAN AYHAN DA LİSTEDE

Galatasaray'daki ayrılık operasyonunun yalnızca yabancı futbolcularla sınırlı kalmayacağı öne sürüldü. Takımda forma şansı azalan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan için de uygun teklifler gelmesi halinde ayrılığa kolaylık sağlanabileceği belirtildi. İlkay Gündoğan'ın yıllık garanti ücretinin 4,5 milyon euro, Kaan Ayhan'ın maliyetinin ise yaklaşık 1,8 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

HEDEF MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇMAK

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında gerçekleştirmeyi planladığı transferler öncesinde hem maaş bütçesini rahatlatmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Dört futbolcuyla ilgili ayrılık planlarının nasıl sonuçlanacağı, ocak ayındaki transfer döneminde netleşecek.