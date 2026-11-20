Ekonomi yönetimi ve AK Parti Grup Başkanlığının üzerinde çalıştığı 25 maddelik Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik teklifinde sona yaklaşıldı. Son dönemde ortaya çıkan fon vurgunları ve mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), şüpheli işlemlere mahkeme kararı beklemeden müdahale etme ve varlıklara acilen el koyma yetkisi verilmesi planlanıyor. Ancak düzenlemenin Anayasa'ya uygunluğu konusunda hukuki tartışmalar yaşanıyor.

SPK'YA MAHKEME KARARI OLMADAN MÜDAHALE YETKİSİ

Yeni Şafak'ın haberine göre ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının hazırladığı 25 maddelik kanun teklifi taslağı, sermaye piyasalarında yaşanabilecek usulsüzlüklere karşı daha hızlı önlem alınmasını hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde SPK, şüpheli işlemleri tespit ettiğinde mahkeme kararı beklemeden acil müdahalede bulunabilecek. Böylece usulsüzlük şüphesi taşıyan fon varlıklarının başka hesaplara aktarılmasının veya elden çıkarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Düzenlemenin hazırlanmasında 17 Eylül'de başlayan fon soruşturmasının etkili olduğu belirtildi. Soruşturma ve denetim sürecinde SPK, 7 farklı şirkete ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verirken bazı fonlara da işlem kısıtlamaları getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların mal varlıklarının korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için daha kapsamlı yasal düzenleme yapılması gündeme geldi.

PARALARIN KRİPTO VARLIKLARA AKTARILMASI ENGELLENECEK

Hazırlanan teklifin önemli başlıklarından biri de şüpheli para hareketlerine hızlı müdahale edilmesi olacak. SPK'nın, usulsüzlük şüphesi bulunan fon varlıklarının farklı banka hesaplarına veya kripto varlıklara aktarılmasını durdurabilmesi hedefleniyor. Böylece soruşturma sürecinde paraların izinin kaybettirilmesi ve yatırımcıların zararına olacak işlemler gerçekleştirilmesinin önüne geçilmeye çalışılacak.

ANAYASA'YA UYGUNLUK TARTIŞMASI BAŞLADI

SPK'ya mahkeme kararı olmadan el koyma yetkisi verilmesi planı, düzenlemenin hukuki boyutunu da gündeme taşıdı. AK Parti kurmayları, geçmişte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tanınan benzer bir yetkinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesini dikkate alıyor. Yeni düzenlemenin de aynı hukuki engelle karşılaşmaması için yetkinin kapsamı ve sınırları üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GÖRÜŞ ALINMASI ÖNERİLDİ

Düzenlemenin hazırlanması sırasında SPK'ya tanınacak yetkinin Anayasa'ya uygunluğunun önceden değerlendirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesinden görüş alınması önerildi. Teklifin olası bir iptal kararıyla karşılaşmaması için hukuki dayanakların güçlendirilmesi hedeflenirken, bu önerinin nasıl uygulanacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

YATIRIMCILARIN VARLIKLARI KORUMA ALTINA ALINACAK

Teklifin temel amaçlarından biri, mali usulsüzlükler ortaya çıktığında yatırımcı varlıklarının hızla korunmasını sağlamak olacak. Mevcut soruşturmalarda elden çıkarıldığı belirlenen mal varlıklarının geri kazanılması ve benzer olaylarda mağduriyetlerin büyümeden engellenmesi için SPK'nın denetim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Düzenlemeyle sermaye piyasalarında güvenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TEKLİFİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Ekonomi yönetimi ve AK Parti Grup Başkanlığının üzerinde çalıştığı 25 maddelik taslağın son değerlendirmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde SPK'nın şüpheli işlemlere müdahale yetkisi genişleyecek. Ancak mahkeme kararı olmadan uygulanabilecek tedbirlerin kapsamı, süresi ve yargısal denetimi kanun teklifinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.