ABD'de 12 Kasım'dan bu yana havacılık, bankacılık ve teknoloji alanlarında yaşanan kesintilerin ardından 19 Kasım'da yeni bir acil durum bildirildi. Arizona eyaletindeki Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndan Portland'a gitmek üzere havalanan AA3230 sefer sayılı Airbus A319 tipi yolcu uçağının pilotları, kalkıştan kısa süre sonra teknik sorun yaşadıklarını hava trafik kontrol merkezine iletti. Uçakta 120 kişinin bulunduğu bildirildi.

ARKADAN GELEN UÇAK PİLOTLARI ALEVLERİ FARK ETTİ

Paylaşılan hava trafik kontrolü konuşmalarına göre American Airlines uçağının ardından havalanan SkyWest ekibi, uçağın motorlarından birinde alev gördüklerini bildirdi. Pilotlar, motor çevresinde sıvı sızıntısına benzeyen bir durum fark ettiklerini de aktardı. Uyarının kokpit ekibine iletilmesi üzerine American Airlines pilotları, hidrolik sorun yaşadıklarını doğrulayarak Phoenix'e geri dönmek istediklerini açıkladı.

PİLOTLAR ÜÇ KEZ "MAYDAY" ÇAĞRISI YAPTI

Teknik sorunun ardından kokpit ekibi, hava trafik kontrol merkezine "Mayday, Mayday, Mayday" çağrısında bulundu. Pilotlar, acil iniş için yönlendirme talep ederken kontrolörler uçağın güvenli şekilde havalimanına dönebilmesi için gerekli koordinasyonu başlattı. İniş öncesinde yakıt tüketmek amacıyla havada beklemeye ihtiyaçları olup olmadığı sorulan pilotlar, buna gerek bulunmadığını belirtti.

GÜNLER ÖNCE TÜM ÜLKEDE UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

ABD'de 13 Kasım'da Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol altyapısında yaşanan teknik sorun, ülke genelindeki uçuşları etkilemişti. İletişim sistemlerindeki aksaklık nedeniyle uçakların kalkışları geçici olarak durdurulurken binlerce sefer gecikmiş veya iptal edilmişti. Yapılan incelemelerde sorunun hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen yeni ağ ekipmanlarıyla bağlantılı olabileceği belirlenmiş, FAA bazı yönlendiricilerin kurulumunu askıya almıştı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDE DE TEKNİK ARIZA YAŞANMIŞTI

Ülke genelindeki uçuş krizinden yalnızca üç gün sonra, 16 Kasım'da United Airlines da teknoloji kaynaklı bir aksaklık yaşadı. Şirketin sistemlerinde meydana gelen sorun nedeniyle uçakların kalkışları yaklaşık bir saat boyunca etkilendi. Yüzlerce sefer gecikirken bazı uçuşlar iptal edildi. Havayolu şirketi, aksaklığın siber saldırıyla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

BANKALAR VE DİJİTAL HİZMETLER DE ETKİLENDİ

ABD'de yaşanan kesintiler havacılıkla sınırlı kalmadı. Microsoft'un Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde başlayan sorunları, bankacılık işlemlerindeki gecikmeler izledi. JPMorgan Chase'in sistemlerinde yaşanan yazılım hatası bazı para transferlerini etkilerken farklı bankaların müşterileri de hesaplarına erişim ve işlem gerçekleştirme konusunda sorunlar bildirdi. Apple'ın bazı dijital hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.

ABD YÖNETİMİNDEN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

Peş peşe yaşanan aksaklıklar, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, farklı kurumlarda meydana gelen sorunların koordineli bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, olayların ayrı teknik arızalarla bağlantılı olduğunu vurguladı. Phoenix'teki uçağın bildirdiği hidrolik sorunla önceki dijital kesintiler arasında da doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

GÖZLER UÇAKTAKİ ARIZANIN NEDENİNDE

AA3230 sefer sayılı uçağa ilişkin uçuş takip kayıtları Phoenix'e geri dönüşe işaret ederken, motor çevresinde görüldüğü bildirilen alevlerin ve hidrolik sorunun kesin nedeni henüz netleşmedi. Son günlerde art arda yaşanan teknik aksaklıklar, ABD'de ulaşım ve kritik altyapı sistemlerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.