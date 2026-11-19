Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, oyuncu Necati Şaşmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızının nikâh töreninde bir araya geldi. Ankara ATO Congresium'da düzenlenen törenden paylaşılan fotoğraf dikkat çekerken, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz'ın son görüntüsü de konuşuldu.

BAKAN YUSUF TEKİN'İN KIZININ NİKÂHINDA BULUŞTULAR

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, 18 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikâhta Ali Koç, Necati Şaşmaz ve Eyüp Yıldız da aynı karede yer aldı.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, son yıllarda medyadan uzak bir yaşam sürüyor. Nikâh töreninde çekilen fotoğrafıyla yeniden görüntülenen oyuncunun önceki görüntülerine kıyasla kilo aldığı görüldü.