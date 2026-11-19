ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı üçlü görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaşın ve yapay zekanın ele alındığını, İran savaşının ise gündeme çok az geldiğini belirtti.

Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında Air Force One uçağında NBC News muhabirine konuşan Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi.

“YAPAY ZEKA ALANINDA BAZI SINIRLAYICI ÖNLEMLER ÜZERİNDE KONUŞTU”

Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyleyen Trump, Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı.

Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

Trump, Şi ile görüşmesinde, Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

“PUTİN, KIRIM KÖPRÜSÜ’NE SALDIRI NEDENİYLE ZELENSKİ’YE ÖFKELİ”

Başkan Trump, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları nedeniyle Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'e "son derece öfkeli olduğunu" kaydetti.

Putin'in bu şekilde hissetmesinin anlaşılabilir olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, Zelenski'nin üçlü görüşmede bulunmadığı ve Ukrayna'ya ilişkin kararların kendisi olmadan alınmaması gerektiği yönündeki itirazına da değindi.

Trump, bu noktada Zelenski'e katıldığına işaret ederek, Ukrayna'daki savaşa ilişkin nihai kararları Zelenski olmadan almayacağının altını çizdi.

KİM JONG-UN İLE NEDEN GÖRÜŞMEDİ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu ziyarette yapılması gündeme gelen görüşmenin neden düzenlenmediğine ilişkin Trump, Kim ile iyi bir ilişkisi olduğunu düşündüğünü dile getirdi.