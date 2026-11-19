APEC Zirvesi’nin son gününde liderler oturumunun ardından kaydedilen görüntüler, Japonya ile Çin arasındaki gerginliğin zirveye yansıdığı yorumlarına neden oldu. Takaichi, bir gün önce de Şıncın’a gelişinde diğer liderlere gösterilen ilgiyle karşılanmamıştı.

SALONDAN ÖNCE TRUMP VE Şİ ÇIKTI

Görüntülerde, Trump ile Şi’nin toplantı salonundan önce çıktığı ve arkalarına bakmadan yürümeye devam ettiği görülüyor. Hemen ardından salondan çıkan Takaichi’nin ise iki liderin arkasından tek başına yürüdüğü görülüyor.

AİLE FOTOĞRAFINDA DA ARKA SIRADA

Gün içinde çekilen aile fotoğrafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Reuters’ın haberine göre Şi, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ön sırada tokalaşırken Takaichi arka sıranın bir ucunda yer aldı. Zirve masasında da Şi, Trump’ın yanında otururken Takaichi masanın sonuna yakın, Şi’den 7 koltuk uzakta konumlandırıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILMADI

Şi ile Takaichi, çarşamba akşamki karşılama yemeğinde ve bugün tokalaştı ancak ikili görüşme yapmadı. Japonya, bugün Trump, Şi ve Putin arasında yapılan üçlü zirvede de yer almadı. Güney Kore basını, Takaichi’nin zirvenin büyük katılımcıları arasında Şi ile ikili görüşme yapmayan tek lider olarak ülkesine döndüğünü aktardı.

GERGİNLİĞİN NEDENİ TAYVAN SÖZLERİ

Japonya ile Çin arasındaki gerginlik, Takaichi’nin Kasım 2025'te Japon parlamentosunda yaptığı konuşmayla başladı. Takaichi, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir askeri harekatının Japonya’nın varlığını tehdit etmesi halinde ülkesinin askeri olarak karşılık verebileceğini söylemişti. APEC, Takaichi’nin bu açıklamadan sonra Çin’e yaptığı ilk ziyaret oldu. Takaichi bugün, ülkesinin Tayvan konusundaki tutumunun 1972'den bu yana değişmediğini söyledi.