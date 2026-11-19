ABD'nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nde düzenlenen özel partiler, yapay zeka sektöründeki çalışanlarla bağlantıları nedeniyle tartışma yarattı. Yetişkin içerik üreticisi Aella ile Anthropic'te çalışan siber güvenlik uzmanı Paul Crowley'nin öncülük ettiği organizasyonlarda, katılımcıların önceden belirlenen kurallar çerçevesinde cinsel içerikli etkinliklere katıldığı ortaya çıktı. Bazı katılımcıların rıza sınırlarının ihlal edildiğini açıklaması ve teknoloji sektöründe çalışan kadınların kariyerleri için bu partilere katılmaya zorlanmış hissedebileceklerine yönelik eleştiriler, tartışmayı büyüttü.

YAPAY ZEKA DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATAN PARTİLER

İngiliz Daily Star gazetesinin 18 Kasım tarihli haberine göre ABD'nin California eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi'nde düzenlenen ve "Red Means No" adıyla bilinen özel partiler, teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Washington Free Beacon'ın incelediği şirket kayıtlarında, Anthropic'te siber güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Paul Crowley'nin organizasyonu yürüten şirketin yöneticileri arasında yer aldığı belirlendi. Etkinliklerin kurucuları arasında yetişkin içerik üreticisi Aella da bulunuyor.

"HAYIR" YERİNE "KIRMIZI" KURALI

Organizasyonun en çok tartışılan özelliği, katılımcıların önceden kabul ettiği sıra dışı rıza sistemi oldu. Etkinliklerde yetişkinler, cinsel içerikli rol yapma senaryolarına önceden onay veriyor. Organizasyonun kurallarına göre katılımcılar, istemedikleri bir davranışı durdurmak için "kırmızı" anlamına gelen İngilizce "red" kelimesini kullanıyor. Düzenleyiciler, bu kelimenin kullanılması halinde eylemin derhal sonlandırılması gerektiğini belirtiyor. Ancak normal bir reddetme ifadesinin rol yapma kapsamında değerlendirilebilmesi, rızanın sınırları konusunda eleştirilere neden oluyor.

YETİŞKİN İÇERİK ÜRETİCİSİ ORGANİZASYONU ANLATMIŞTI

Aella, Şubat 2023'te yayımladığı yazısında partilerin nasıl düzenlendiğini ayrıntılarıyla açıklamıştı. Etkinlikler için özel mekanlar kiralandığını, katılımcıların önceden değerlendirildiğini ve hangi etkileşimlere onay verdiklerini göstermek amacıyla farklı renklerde bileklikler kullanıldığını anlatmıştı. Ayrıca katılımcıların etkinlikten önce kuralları kabul ettiğini, isteyenlerin herhangi bir aşamada katılmaktan vazgeçebileceğini ve sınırların ihlal edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN ÇALIŞANLARI DA KATILIYOR

Washington Free Beacon'ın haberinde, organizasyonlara yapay zeka şirketleri Anthropic ve OpenAI'da çalışan kişilerin de katıldığı belirtildi. Bu durum, özellikle sektördeki iş ilişkileri açısından tartışma yarattı. Eleştirmenler, bazı kadın çalışanların önemli isimlerle bağlantı kurmak veya kariyerlerinde ilerlemek amacıyla bu tür etkinliklere katılma baskısı hissedebileceğini savundu. Ancak şirketlerin söz konusu partileri düzenlediğine, finanse ettiğine veya çalışanlarını katılmaya yönlendirdiğine ilişkin kanıt ortaya konulmadı.

BİR KATILIMCIDAN CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Tartışmaları büyüten gelişmelerden biri, organizasyona katıldığını belirten bir kişinin yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşması oldu. Söz konusu kişi, etkinlik sırasında önceden belirlediği korunma şartına uyulmadığını ve rızasının ihlal edildiğini ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından organizasyonun güvenlik kuralları ve katılımcıların sınırlarının nasıl korunduğu yeniden sorgulandı. Suçlamaya ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğu doğrulanmadı.

ORGANİZASYONUN ARKASINDA BAŞKA İSİMLER DE VAR

Şirket kayıtlarında Paul Crowley ve Aella'nın yanı sıra yapay zeka güvenliği alanında çalışmış Aaron Silverbrook ile Rosie Campbell'ın da isimleri geçiyor. Silverbrook daha önce Machine Intelligence Research Institute bünyesinde görev yaparken Campbell, yapay zeka sistemlerinin etik statüsü ve güvenliği üzerine çalışan Eleos AI'ın yöneticileri arasında bulunuyor. Campbell'ın artık organizasyonun yöneticileri arasında gösterilmediği belirtiliyor.

ANTHROPIC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberde adı geçen Anthropic, çalışanlarının kişisel yaşamlarına ilişkin yorum yapmadığını bildirdi. Paul Crowley ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. Organizasyonu düzenleyen diğer isimlerden de suçlamalara ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmediği aktarıldı.

SİLİKON VADİSİ'NDE KARİYER BASKISI TARTIŞMASI

Yaşananlar, teknoloji sektöründe iş ilişkileriyle özel hayat arasındaki sınırları yeniden gündeme taşıdı. Eleştirmenler, etkili isimlerin katıldığı özel etkinliklerin kariyer fırsatlarıyla ilişkilendirilmesinin çalışanlar üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor. Organizatörler ise etkinliklerin yetişkinlerin önceden verdiği rızaya dayandığını ve katılımın gönüllü olduğunu belirtiyor. Tartışmanın merkezinde, katılımcıların gerçek anlamda özgür karar verip veremediği sorusu bulunuyor.