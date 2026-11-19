Tüm dünya Mbappe'nin Arda Güler'e yorumunu konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid'in Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatmasının ardından Kylian Mbappe'den esprili bir yorum geldi. Fransız yıldız, milli futbolcunun paylaşımına "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" yazarak takım arkadaşının Madrid'de kalmasından duyduğu memnuniyeti gösterdi.
Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını duyurdu. Arda'nın yeni sözleşmesine ilişkin paylaşımına takım arkadaşlarından tebrik mesajları gelirken Kylian Mbappe'nin yorumu öne çıktı.
Fransız golcü, Arda Güler'in paylaşımının altına "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" ifadelerini yazdı. Mbappe'nin esprili mesajı, iki yıldız arasındaki samimiyeti bir kez daha ortaya koydu.
ARDA GÜLER'İN MADRİD PERFORMANSI
Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki dördüncü sezonunda 126 resmi maçta 22 gol ve 32 asist kaydetti.
Milli futbolcu, Madrid kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
“evet, guetemaladan, abd ye, almanyadan , fransaya kadar medyada ardanın haberlerini okudum. büyük gurur. bir türk, başarısı ve kişiliği ile dünyaya hayran…”Tüm yorumlar (3)
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