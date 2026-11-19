Dün akşam CHP'den istifa ettiği öğrenilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkez binasının girişinde hatıra fotoğrafı çektiren Özdemir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplantıda AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay partisinden ayrılacağı yönündeki haberleri reddeden Özdemir'in son hamlesi dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, CHP'den istifasının ardından bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkez binasının girişinde hatıra fotoğrafı çektiren Özdemir'in, saat 14.00'te gerçekleştirilmesi planlanan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Özdemir'in parti rozetinin Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ AY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Büşra Özdemir, geçtiğimiz ay AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum" ifadelerini kullanarak iddiaları reddetmişti. Ancak Özdemir'in CHP'den istifa ettiği 18 Kasım akşamı ortaya çıktı. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Özdemir'in istifasının parti üyelik sistemine yansıdığını doğrularken, kendilerine önceden herhangi bir bilgi verilmediğini açıkladı.

Candan Yüceer

CANDAN YÜCEER DE GENEL MERKEZE GELDİ

Özdemir'in yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Her iki ismin de saat 14.00'te düzenlenmesi planlanan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılması bekleniyor. Özdemir ve Yüceer'in parti rozetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.



