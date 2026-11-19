Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağı toplantıda yeni katılımların da gerçekleşebileceği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 3 İSİM

Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öne sürülüyor.

Candan Yüceer

BÜŞRA ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP'den istifa etmesi, parti değişikliği iddialarını güçlendirdi. Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar henüz resmi olarak doğrulanmazken gözler bugünkü toplantıya çevrildi.

Büşra Özdemir

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Candan Yüceer ve Saniye Caran'ın da aralarında bulunduğu üç ismin AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların, Erdoğan'ın katılacağı toplantıda netlik kazanması bekleniyor.