2'si büyükşehir 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Gözler il başkanları toplantısındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde üç belediye başkanının parti değiştireceği iddia edildi. CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın da AK Parti'ye katılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağı toplantıda yeni katılımların da gerçekleşebileceği belirtiliyor.
AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN 3 İSİM
Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öne sürülüyor.
BÜŞRA ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in CHP'den istifa etmesi, parti değişikliği iddialarını güçlendirdi. Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar henüz resmi olarak doğrulanmazken gözler bugünkü toplantıya çevrildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Candan Yüceer ve Saniye Caran'ın da aralarında bulunduğu üç ismin AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların, Erdoğan'ın katılacağı toplantıda netlik kazanması bekleniyor.