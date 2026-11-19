Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Allianz Arena'da yürüttüğü çim serme çalışmalarını bir haftada bitirdi. Alman kulübü, zemini cuma günü oynanacak Köln maçına hazır hale getirirken çalışmaların kısa sürede tamamlanması, Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaşadığı zemin sorununu yeniden tartışmaya açtı.

GALATASARAY'IN ZEMİN SORUNU YENİDEN TARTIŞILIYOR

Galatasaray'ın uzun süredir çözüm aradığı RAMS Park zemini, son dönemde sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Bayern Münih'in Allianz Arena'daki çalışmaları bir haftada tamamlaması, iki kulübün stadyum zeminlerine yönelik uygulamalarının karşılaştırılmasına yol açtı.

Alman ekibinin sahasını kısa sürede maça hazır hale getirmesinin ardından Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin sorununa nasıl çözüm bulacağı merak konusu oldu.