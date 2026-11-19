ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 18 Kasım'da önceden duyurulmayan bir ziyaret kapsamında Venezuela'nın başkenti Caracas'a gitti. Hegseth, Miraflores Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez tarafından karşılandı. Ziyarette Venezuela Savunma Bakanı Gustavo González López ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri de yer aldı. Görüşmelerin ardından Hegseth ile Venezuelalı mevkidaşı askeri iş birliği anlaşmasına imza attı. Tören Venezuela devlet televizyonundan yayımlandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İmzalanan anlaşmayla ABD ve Venezuela silahlı kuvvetleri arasında ortak eğitim programlarının düzenlenmesi, istihbarat bilgilerinin paylaşılması ve savunma alanında teknik iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Anlaşma kapsamında Venezuela ordusunun modernizasyonuna destek verilmesi, askeri ekipman kapasitesinin artırılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Taraflar, iş birliğinin özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütler ve sınır aşan suç ağlarıyla mücadelede önemli rol oynayacağını açıkladı. Anlaşmanın uygulama takvimi ve mali ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı.

"ARTIK ZAMANINIZ DOLDU"

Hegseth, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere sert mesajlar verdi. Venezuela'nın geçmişte suç örgütleri için güvenli bir bölge olarak kullanıldığını savunan ABD'li Bakan, bu durumun sona ereceğini söyledi. İki ülkenin ortak operasyon ve istihbarat faaliyetlerini artıracağını belirten Hegseth, suç örgütleriyle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. ABD'nin Venezuela ordusuyla birlikte hareket etmesinin bölgesel güvenlik açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

MADURO OPERASYONUNDAN SONRA TARİHİ DEĞİŞİM

Anlaşmayı dikkat çekici hale getiren en önemli gelişmelerden biri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun üzerinden henüz bir yıl geçmemiş olması. ABD özel kuvvetleri, 3 Ocak 2026'da Caracas'ta düzenledikleri operasyonla dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ABD'ye götürmüştü. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Washington yönetimi Venezuela'daki siyasi geçiş sürecinde etkisini artırdı. Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yönetimi devralan Delcy Rodríguez ile Trump yönetimi arasında diplomatik ve ekonomik temaslar hız kazandı.

21 YILLIK ASKERİ KOPUŞ SONA ERİYOR

ABD ile Venezuela arasındaki askeri ilişkiler, Hugo Chavez döneminde yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle 2005 yılında kesilmişti. Washington'ın Venezuela yönetimine yönelik yaptırımları ve Caracas'ın ABD karşıtı dış politikası, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin uzun yıllar askıya alınmasına neden olmuştu. Yeni anlaşma, yaklaşık 21 yıl aradan sonra askeri ilişkilerin yeniden kurulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

VENEZUELA'DAN AÇIKLAMA: "ORTAK TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ABD ile varılan anlaşmanın ülkesinin savunma kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin eğitim imkanlarının geliştirilmesi, operasyonel ekipmanlarının modernize edilmesi ve yeni savunma teknolojilerine erişim sağlanmasının önemine dikkat çeken Rodríguez, iki ülkenin ortak tehditlerle mücadele edeceğini belirtti. Rodríguez, geçmişte yaşanan gerilimlerin ardından ilişkilerde yeni bir iş birliği döneminin başladığını vurguladı.

ABD VENEZUELA ORDUSUNU YENİDEN YAPILANDIRACAK

Hegseth, anlaşmanın yalnızca ortak askeri eğitimle sınırlı kalmayabileceğini belirtti. ABD'li Bakan, Venezuela ordusunun modernizasyonu ve profesyonelleştirilmesi için kapsamlı reformların gündeme gelebileceğini ifade etti. Yeni iş birliği kapsamında askeri ekipmanların yenilenmesi, personel eğitimi, savunma teknolojilerinin geliştirilmesi ve istihbarat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ancak ABD'nin Venezuela'ya hangi silah sistemlerini veya ne miktarda askeri ekipman sağlayacağı henüz açıklanmadı.

PETROL ANLAŞMALARI DA GÜNDEMDE

Askeri iş birliği anlaşması, ABD'nin Venezuela'nın enerji sektöründeki etkisini genişlettiği bir dönemde gerçekleşti. Washington yönetimi, Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin petrol sektörüne yönelik yeni yatırım ve ortaklık anlaşmaları üzerinde çalışmaya başladı. Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle North American Blue Energy Partners şirketine Venezuela'daki 17 petrol sahasında uzun vadeli faaliyet hakkı tanındı. Söz konusu sahaların ülkenin petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birini barındırdığı belirtilirken, ABD'nin enerji yatırımları üzerindeki rolü de genişledi.

HEGSETH'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "TEHDİTTEN ORTAĞA DÖNÜŞTÜ"

Hegseth, Caracas'taki ABD Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada Venezuela ile ilişkilerde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Venezuela'nın geçmişte Washington açısından bölgedeki en önemli güvenlik tehditlerinden biri olarak görüldüğünü belirten Hegseth, ülkenin artık ABD ile ordusunu yeniden yapılandırma sürecine giren bir güvenlik ortağına dönüştüğünü söyledi. Trump yönetiminin Latin Amerika'da daha etkin bir askeri ve siyasi politika izleyeceğini vurgulayan Bakan, bölgedeki güvenlik düzeninin yeniden şekillendiğine işaret etti.

ABD'NİN LATİN AMERİKA STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Washington yönetimi, Venezuela ile yapılan anlaşmanın yanı sıra Latin Amerika'nın diğer ülkeleriyle de askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor. Hegseth'in bölge ziyareti kapsamında Kolombiya ile güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularını görüşmesi planlandı. ABD'nin Kolombiya ordusuna C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı teslim etmesi de gündeme geldi. Trump yönetiminin bölgedeki faaliyetleri, Washington'ın Latin Amerika'daki askeri ve ekonomik etkisini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER ANLAŞMANIN UYGULANMASINDA

ABD ile Venezuela arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşması, iki ülkenin uzun yıllar süren gerilimli ilişkilerinde önemli bir değişimi ortaya koydu. Ortak eğitim, istihbarat paylaşımı ve savunma modernizasyonuna yönelik adımların hangi takvimle uygulanacağı henüz netleşmezken, Washington'ın Venezuela'daki askeri ve ekonomik varlığının önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi bekleniyor. Anlaşmanın bölgesel güvenlik dengelerine ve Venezuela'nın siyasi geleceğine nasıl yansıyacağı ise yakından takip ediliyor.