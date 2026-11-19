Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Cevriye Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güler Ökten'in yıllar önce rol aldığı bir başka dizi, nostalji sevenleri geçmişe götürüyor. Fikret'in huysuz kayınvalidesi olarak tanınan Ökten, meğer 90'lı yılların efsane dizisi Bizimkiler'de de izleyicilerin karşısına çıkmış. Üstelik o dönem canlandırdığı karakter, Cevriye Hanım'dan oldukça farklıydı.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN UNUTULMAZ CEVRİYE HANIM'I

2006 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve 2010 yılında final yapan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan aile dramlarından biri oldu. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimler rol aldı.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Güler Ökten'in hayat verdiği Cevriye Başsoy'du. Fikret'in kayınvalidesi olan Cevriye Hanım, sert mizacı, baskın kişiliği ve aile içindeki tartışmalara müdahalesiyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Özellikle Fikret ile yaşadığı anlaşmazlıklar, Cevriye Hanım'ı dizinin en çok hatırlanan karakterlerinden biri haline getirdi.

MEĞER BİZİMKİLER'İN DOKTOR TÜRKAN'IYMIŞ

Güler Ökten'in televizyon kariyerindeki unutulmaz rollerinden biri ise Yaprak Dökümü'nden çok daha eskiye dayanıyor. Usta oyuncu, 1989 yılında yayın hayatına başlayan ve 2002 yılına kadar ekranlarda kalan Bizimkiler dizisinde Doktor Türkan karakterini canlandırdı.

"Kızıl" lakabıyla tanınan Doktor Türkan, apartman sakinlerinin yaşamını konu alan dizinin sevilen karakterleri arasında yer aldı.

Ökten, Bizimkiler'de canlandırdığı Doktor Türkan ile Yaprak Dökümü'ndeki Cevriye Hanım karakterleri arasında oldukça farklı iki oyunculuk performansı sergiledi. Bir dönemin Doktor Türkan'ı, yıllar sonra milyonlarca izleyicinin karşısına Fikret'in kayınvalidesi olarak çıktı.

İKİ EFSANE DİZİDE AYNI OYUNCU

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında yayınlanarak Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri oldu. Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü ve Mehmet Akan gibi usta isimleri buluşturan dizi, bir apartmanda yaşayan insanların günlük hayatını mizahi bir dille ekrana taşıdı.

Güler Ökten de bu kadronun önemli isimlerinden biriydi. Bizimkiler'in ardından birçok projede yer alan oyuncu, Yaprak Dökümü'ndeki Cevriye karakteriyle yeni nesil izleyicilerin de yakından tanıdığı bir isim oldu.

İki farklı döneme damga vuran yapımlarda rol alan Ökten, televizyon izleyicilerinin hafızasında hem Doktor Türkan hem de Cevriye Hanım olarak yer edindi.

YEŞİLÇAM'IN DA UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

14 Kasım 1941'de Isparta'da dünyaya gelen Güler Ökten'in sanat yolculuğu çocuk yaşlarda başladı. Henüz 6 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, 1960 yılında tiyatro sahnesine adım attı.

Konservatuvar eğitimi alan ve usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yetiştirdiği ilk öğrenciler arasında bulunan Ökten, yıllar içinde sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında önemli bir kariyer oluşturdu.

Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban, Sürü, Kırık Bir Aşk Hikayesi ve At gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol aldı. Sinema kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen sanatçı, 2012 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün de sahibi oldu.

EŞİ DE TÜRK SİNEMASININ EFSANE YÖNETMENLERİNDENDİ

Güler Ökten'in özel hayatında da Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden biri yer alıyordu. Usta oyuncu, 2009 yılında hayatını kaybeden yönetmen Zeki Ökten ile evliydi.

Zeki Ökten, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Yoksul ve Düttürü Dünya gibi unutulmaz filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

Sanat hayatında birbirinden farklı karakterlere hayat veren Güler Ökten, 85 yaşında Türk tiyatro ve sinemasının yaşayan önemli isimleri arasında bulunuyor. Bir kuşağın Doktor Türkan'ı, başka bir kuşağın ise Cevriye Hanım'ı olan sanatçı, iki efsane dizinin ortak hafızasında yaşamayı sürdürüyor.