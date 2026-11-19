ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde uyukladığı anlarla dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dünya liderlerine hitap ettiği sırada gözlerini kapatarak başını öne eğen Trump, kameraların odağına yerleşti. ABD Başkanı'nın toplantı sırasında uykuya dalmış gibi göründüğü anlar uluslararası basında da haberleştirildi.

Şİ CİNPİNG KONUŞURKEN UYUKLADI

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşmasını sürdürdüğü sırada kameralar ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Toplantı masasında oturan Trump'ın gözlerini kapattığı ve başını öne eğerek bir süre hareketsiz kaldığı görüldü. Trump'ın uyukladığı izlenimi veren görüntüleri, zirvenin diplomatik gündeminin dışında da dikkat çekti.

PUTİN'İN O ANLARDAKİ HALİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın gözlerini kapattığı sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önündeki belgeleri incelediği görüldü. Çin liderinin konuşması devam ederken kaydedilen görüntülerde, Trump'ın hareketsiz durması ile Putin'in belgelerle ilgilenmesi dikkat çekti. İki liderin aynı toplantıdaki farklı görüntüleri, dış basındaki haberlerde de yer aldı.

DÜNYANIN GÖZÜNDEKİ ZİRVEDE YAŞANDI

Trump'ın uyukladığı anlar, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin kritik diplomatik görüşmeler için bir araya geldiği APEC Zirvesi sırasında kaydedildi. Dünya liderlerinin katıldığı toplantıda küresel ticaret, ekonomik iş birliği ve uluslararası güvenlik konuları öne çıktı. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği temaslar yakından takip edilirken, toplantı sırasında gözlerini kapattığı anlar da zirvenin dikkat çeken görüntüleri arasına girdi.

DIŞ BASINDA DA GENİŞ YER BULDU

Trump'ın toplantı sırasındaki görüntüleri uluslararası basında da haberleştirildi. Hırvatistan merkezli Jutarnji List, Çin liderinin konuşması sırasında Trump'ın gözleri kapalı şekilde görüntülendiğini aktarırken, aynı görüntülerde Putin'in belgeleri inceledğine dikkat çekti. Görüntüler Trump'ın uyukladığı izlenimini verse de gerçekten uykuya dalıp dalmadığı kesin olarak belirlenemedi.