Traktörüne kepçe aparatı takmaya çalışan Yaşar Öztürk'ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Bilecik'in Koyunköy köyünde meydana geldi. Öztürk'ün traktörün çamurluk kısmına nasıl sıkıştığı henüz belirlenemedi.

TRAKTÖRÜNE KEPÇE APARATI TAKARKEN FACİA YAŞANDI

Bilecik'in Koyunköy köyünde meydana gelen olayda Yaşar Öztürk, traktörüne kepçe aparatı takmak için çalışmaya başladı. Öztürk, aparatın montajıyla uğraştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün çamurluk kısmına sıkıştı. Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan kişiler durumu fark ederek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Öztürk'ün traktörün hangi bölümünde ve nasıl sıkıştığına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Olayın meydana geliş koşullarının belirlenmesi için adli inceleme başlatıldı.

EKİPLER GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine ulaşan ekipler, traktörün çamurluk kısmına sıkışan Yaşar Öztürk'ün durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörüne kepçe aparatı takmaya çalışırken yaşamını yitiren Öztürk'ün ölümüne ilişkin ilk tespitlerin ardından adli süreç başlatıldı. Olay sırasında traktörün çalışır durumda olup olmadığı veya kepçe aparatının montajı sırasında nasıl bir sorun yaşandığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN AYRINTI ARAŞTIRILIYOR

Yaşar Öztürk'ün hayatını kaybettiği olayda en önemli soru, traktörün çamurluk kısmına nasıl sıkıştığı oldu. Edinilen bilgilere göre Öztürk, traktörüne kepçe aparatını takmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sıkıştı. Ancak olayın teknik olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin bir tespit açıklanmadı.