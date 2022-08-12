Son Dakika Bilecik Haberleri

01:15 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporu paylaştı. Raporda başta İstanbul olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulunuldu. Ayrıca pazar günü Marmara genelinde etkili olacak yağışların, Pazartesi günü de İstanbul'da etkisini göstereceği belirtildi.

00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok şehir için yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü tüm Marmara'da görülecek yağışların pazartesi günü İstanbul'da etkisini artıracağı ifade edildi.

16:58 Bilecikli Vatandaş: "Nerede Tatile Gitmek. Onlar Artık Lüks Yaşantı Oldu" Bilecik’te tatile gidemediğini belirten bir vatandaş, “Nerede tatile gitmek. Emekli maaşı ile tatile gidilir mi? Biz kendi boğazımızın derdindeyiz. Her şeyi unuttuk. Onlar artık lüks yaşantı oluyor” dedi.

16:53 Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

16:31 Kaybolan iki çocuğu 1 saat içinde bularak ailelerine teslim ettiler Bilecik'te köy bahçelerinden 500 metre uzaklıktaki araçtan su alamaya giden ve kaybolan 2 çocuk, Bilecik AFAD Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 1 saat içinde bularak ailelerine teslim edildi.

14:10 'Meral Akşener'i Bilecik'te sokak köpeği ısırdı' haberlerine ilişkin açıklama 'İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bilecik'te sokak köpeği ısırdı' haberine ilişkin açıklama açıklama yapan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "Genel Başkanımızın Bilecik programında böyle bir olay yaşanamadı" dedi.

13:26 Tekirdağ'a gelen Bilecikli gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bilecik'ten gelen gönüllü gençler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Karabük, Bursa, Sakarya, Ankara ve Çankırı'nın bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte detaylar...

12:07 Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez.

12:03 Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hâkim olmadı Bilecik'te vatanı görevlerini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 erin yemin töreni sonrası aileleriyle kavuşması duygu dolu anlar yaşattı.

11:16 Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli edilen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yerine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı.

11:13 Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin 3 bin kişiye aşure dağıttı.

11:09 Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş'la bir araya geldi Bayıköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Tayyar Karataş'ı makamında ziyaret etti.

11:08 Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

11:08 Köylerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, köyleri ziyaret ederek muhtarlardan ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

11:08 Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

10:53 Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Güney, Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney emekliye sevk edildi.

10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı Bilecik'teki esnaf ziyareti esnasında sokak köpeği tarafından ısırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zor anlar yaşadı. Kuduz aşısı yaptıran Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

10:04 Yurtta hava durumu Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın ve Adana'nın...

03:25 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddiası sonrası kamera karşısına çıktı: PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddiası sonrası kamera karşısına geçti. Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığında rastgele, kanunsuz, mevzuatsız hiçbir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna kanunsuz ceza verilemez. Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?" ifadelerini kullandı.

21:33 Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamazİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, "İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz.

20:50 İçişleri Bakanı Soylu'dan, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için özel birim kurulduğu" iddialarına tepki Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için bakanlığında özel birim kurulduğu" iddialarına ilişkin, "Yaptığımız bütün işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz.

20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddiasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta kanunsuz birim kurulamayacağını ve hiçbir memura gelişigüzel iş verilemeyeceğini belirtti.

18:43 Osmaneli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 bin kişiye aşure dağıttı.

18:34 Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Bisiklet Kulüplerinden 16 sporcunun yer aldığı "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

15:51 AK Parti bin 500 kişiye aşure dağıttı AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

15:42 AK Parti Bilecik İl Başkanlığından aşure ikramı AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıttı.

14:43 Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 7 bin kişilik aşure dağıttı.

12:38 Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti.

11:23 Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verdi.

11:20 Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10:38 Bilecik Lila Lavanta Bahçesi Şehre Turistik ve Ekonomik Katkı Sağlıyor Bilecik'te 2022 yılında iş kadını Şermin Kahraman tarafından hayata geçirilen Lila Lavanta Bahçesi, şehre turistik ve ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

10:32 Bilecik Lila Lavanta Bahçesi Şehre Turistik ve Ekonomik Katkı Sağlıyor Bilecik'te 2022 yılında iş kadını Şermin Kahraman tarafından hayata geçirilen Lila Lavanta Bahçesi, şehre turistik ve ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

10:25 Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

09:50 Osmaneli'nde bina yangını Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

09:44 Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü.

16:16 Çöplük alanda çıkan yangına anında müdahale edildi Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.

13:25 Bileciklilerin beklediği yağmur nihayet yağdı Bilecik'te 3 gündür 'Yağmur sıcağı' diye adlandırılan sıcakların ardından beklenen yağış bugün gerçekleşti.

12:22 BEBKA'dan inovasyon ve verimliliğe destek BEBKA, Bilecik'te inovasyon ve verimlilik kapasitelerini artırmak isteyen firmalara yönelik Yalın Üretim Eğitimi düzenleyecek.

11:31 Kontrolden çıkan araç bir restoran duvarına çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi.

15:15 Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

13:54 Başkan V. Subaşı Atatürk Parkı'nda halkla buluştu Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı içinde yer alan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

12:36 Bozüyük'te halk ekmek 2 lira 75 kuruş oldu Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin fiyatı, üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

11:50 Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti Bilecik'te çıkan orman yangını, daha önce 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış muhtarın çabası ile söndürüldü.

11:27 Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı.

11:15 İlçe Müftüleri Toplantısına Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısına, bu defa Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı.

20:20 50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor 50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor Babasının 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor Kahveci Mustafa Filoğlu;

14:30 Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçe ziyaretlerinde davet edilmediği söyleyerek, "Ben de tatlı bir hoş geldiniz demek için yanına uğradım" dedi.

13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre 12 il için sarı kodlu, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ve Eskişehir çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

11:16 50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor Bilecik'te Mustafa Filoğlu isimli esnaf, babasının 50 yıl önce 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor.

10:57 Bilecikspor 1969 Kulübü'ne belediyeden tam destek Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bu yıl BAL'da mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü'ne tam destek verdiklerini söyleyerek, "Bilecik'imizin tanıtımı için çok kıymetli bir değer. Bizler daha önceden olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

10:54 Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09:50 Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2'nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

08:58 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel...

17:40 Pazaryeri kickboks sporcuları şampiyonada madalyaları sildi süpürdü Kütahya'da yapılan 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasına Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kick boks spor kulübü adeta damga vurdu.

16:52 Bilecik'te ebeler sertifikalarını aldı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı.

15:00 Bilecik'te 'Millet İttifakı'nı zora düşürecek olay Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i karşılayama giderken, 'Millet İttifakı' ortağı partinin belediye başkan yardımcısının olduğu fotoğraf karesini önce paylaştı, sonra sildi.

14:42 Bilecik'te cipin yoldan çıkması sonucu anne ile kızı yaralandı Bilecik'in Söğüt ilçesinde cipin yoldan çıkarak toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı yaralandı.

12:28 Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak Bilecik kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı istikameti bir ay boyunca kamyon ve tır gibi ağır araçlara kapalı olacak.

12:05 Seyir halinde yanan araç kül oldu Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.

11:26 Bilecik Belediye Başkanı Şahin, 30 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, ikili 30 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

10:37 Genel Müdür Aygöl'den Bilecik ziyareti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav'ı ziyaret etti.

10:37 Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ele alındı Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konularının görüşüldüğü toplantıya video konferans sistemi üzerinden katıldı.

16:21 Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna sezon başında üretimle alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek bu yıl zeytin ve zeytinyağında iyi bir rekolte beklediklerini belirtti.

13:12 İl Başkanı Çalışkan'dan kapalı durak eleştirisi AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kapalı durak sistemi hakkında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak, "Büyükşehir dahi olmayan ve belediyelerinin bütçeleri katbekat daha düşük olan komşularımız;

08:58 Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelirken, kendisini Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı.

20:49 KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ YOLCU YARALANDI BİLECİK'te kamyonetin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan Cafer Z., araca sıkışarak yaralandı.

18:40 Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerle ilgili, "Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen.

18:04 Meral Akşener: "Öyle Cevaplar Veririm Ki Kimse Yerinden Kalkamaz Ama Çözüm Değil" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Söğüt'te bana PKK'lı diyorlar ama Güneydoğu’ya gittiklerinde de faili meçhulcu diyorlar. Bunlar aynı yerde olamaz kardeşim. Sen kendine bak kendine. O masaya sen oturdun, ben değil. Bu ülkede devlet ciddiyeti kayboldu. Öyle cevaplar veririm ki, vallahi kimse yerinden kalkamaz ama çözüm değil" dedi.

15:20 Bilecikli Esnaf, Meral Akşener'e Dert Yandı: "2 Yıllık Birikimimi Aralık Ayından İtibaren Kaybettim. Şu Anda Sıfırdan Yeniden Başlamış Gibiyim" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’te Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İşlerin durgun olduğunu ve 300 liralık satış yapabildiğini söyleyen bir esnaf, “İki yıllık birikimimi de aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda sıfırdan yeniden başlamış gibiyim. Mazotu ancak kurtardık” diye sitem etti. Besicilik yaptığını söyleyen bir yurttaş da “Mazot, gübre, hayvan yiyeceği pahalı. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz” dedi.

14:55 Düğüne gelen aile kaza yaptı, 3 kişi yaralandı Bilecik'te düğünden çıkan aileye seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu sıkışmalı trafik kazası meydana geldi.

12:42 Uğur Mumcu parkı çocuklar için daha eğlenceli hala gelecek Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

11:14 Saman yüklü kamyonet kül oldu Bilecik'te seyir halinde alevler yükselen saman yüklü kamyonet kül oldu.

11:07 "Pazaryeri boncuğu" fasulyesi üreticileri verimli bir sezon bekliyor Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı ilgi gören tescilli "Pazaryeri boncuğu" fasulyesinde bu yıl verimli bir hasat sezonu olması bekleniyor.

09:23 Pazaryeri'nde trafik denetimi yapıldı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde polis ekiplerince sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

09:04 GÜNDEM / 6 Ağustos 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

17:45 Bilecikli Üreticinin Buğdayı Eskişehir'e Doğru Yola Çıktı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bilecik’teki üreticilerden alımını yaptığı ortalama 2 bin 500 ton buğdayın Eskişehir'e sevkiyatını başlattı.