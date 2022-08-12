Son Dakika Bilecik Haberleri

- 01:15 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporu paylaştı. Raporda başta İstanbul olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulunuldu. Ayrıca pazar günü Marmara genelinde etkili olacak yağışların, Pazartesi günü de İstanbul'da etkisini göstereceği belirtildi.
- 00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere birçok şehir için yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü tüm Marmara'da görülecek yağışların pazartesi günü İstanbul'da etkisini artıracağı ifade edildi.
- 20:59 Sakarya'da kontrolden çıkan tırın akaryakıt pompasına çarpması güvenlik kamerasında
Sakarya'da kontrolden çıkan tırın girdiği akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 16:58 Bilecikli Vatandaş: "Nerede Tatile Gitmek. Onlar Artık Lüks Yaşantı Oldu"
Bilecik’te tatile gidemediğini belirten bir vatandaş, “Nerede tatile gitmek. Emekli maaşı ile tatile gidilir mi? Biz kendi boğazımızın derdindeyiz. Her şeyi unuttuk. Onlar artık lüks yaşantı oluyor” dedi.
- 16:53 Bozüyük'te kuvvetli yağış etkili oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.
- 16:31 Kaybolan iki çocuğu 1 saat içinde bularak ailelerine teslim ettiler
Bilecik'te köy bahçelerinden 500 metre uzaklıktaki araçtan su alamaya giden ve kaybolan 2 çocuk, Bilecik AFAD Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 1 saat içinde bularak ailelerine teslim edildi.
- 14:10 'Meral Akşener'i Bilecik'te sokak köpeği ısırdı' haberlerine ilişkin açıklama
'İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bilecik'te sokak köpeği ısırdı' haberine ilişkin açıklama açıklama yapan İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "Genel Başkanımızın Bilecik programında böyle bir olay yaşanamadı" dedi.
- 13:28 Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
- 13:26 Tekirdağ'a gelen Bilecikli gençler Vali Yıldırım'la bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bilecik'ten gelen gönüllü gençler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
- 12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Karabük, Bursa, Sakarya, Ankara ve Çankırı'nın bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte detaylar...
- 12:07 Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez.
- 12:03 Aileleriyle kavuşan askerler gözyaşlarına hâkim olmadı
Bilecik'te vatanı görevlerini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 erin yemin töreni sonrası aileleriyle kavuşması duygu dolu anlar yaşattı.
- 11:16 Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı
Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli edilen Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın yerine Tuğgeneral Uğur Ertekin atandı.
- 11:13 Osmaneli'nde 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin 3 bin kişiye aşure dağıttı.
- 11:09 Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş'la bir araya geldi
Bayıköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Tayyar Karataş'ı makamında ziyaret etti.
- 11:08 Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.
- 11:08 Köylerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı
Bilecik'in Yenipazar İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, köyleri ziyaret ederek muhtarlardan ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.
- 11:08 Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.
- 10:53 Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Güney, Emekliye Sevk Edildi
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney emekliye sevk edildi.
- 10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
Bilecik'teki esnaf ziyareti esnasında sokak köpeği tarafından ısırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zor anlar yaşadı. Kuduz aşısı yaptıran Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- 10:04 Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın ve Adana'nın...
- 03:25 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddiası sonrası kamera karşısına çıktı: PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddiası sonrası kamera karşısına geçti. Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığında rastgele, kanunsuz, mevzuatsız hiçbir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna kanunsuz ceza verilemez. Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?" ifadelerini kullandı.
- 12.08.2022 12 Ağu 21:33 Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz
Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamazİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, "İçişleri Bakanlığı'nda, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz.
- 12.08.2022 12 Ağu 20:50 İçişleri Bakanı Soylu'dan, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için özel birim kurulduğu" iddialarına tepki Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için bakanlığında özel birim kurulduğu" iddialarına ilişkin, "Yaptığımız bütün işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz.
- 12.08.2022 12 Ağu 20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddiasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta kanunsuz birim kurulamayacağını ve hiçbir memura gelişigüzel iş verilemeyeceğini belirtti.
- 12.08.2022 12 Ağu 18:43 Osmaneli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 bin kişiye aşure dağıttı.
- 12.08.2022 12 Ağu 18:34 Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Bisiklet Kulüplerinden 16 sporcunun yer aldığı "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" başladı.
- 12.08.2022 12 Ağu 16:17 Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi
Bilecik'te acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi.
- 12.08.2022 12 Ağu 15:51 AK Parti bin 500 kişiye aşure dağıttı
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı.
- 12.08.2022 12 Ağu 15:42 AK Parti Bilecik İl Başkanlığından aşure ikramı
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıttı.
- 12.08.2022 12 Ağu 14:43 Pazaryeri Belediyesinden 7 bin kişilik aşure ikramı
Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 7 bin kişilik aşure dağıttı.
- 12.08.2022 12 Ağu 12:38 Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti.
- 12.08.2022 12 Ağu 11:23 Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verdi.
- 12.08.2022 12 Ağu 11:20 Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 12.08.2022 12 Ağu 10:38 Bilecik Lila Lavanta Bahçesi Şehre Turistik ve Ekonomik Katkı Sağlıyor
Bilecik'te 2022 yılında iş kadını Şermin Kahraman tarafından hayata geçirilen Lila Lavanta Bahçesi, şehre turistik ve ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.
- 12.08.2022 12 Ağu 10:32 Bilecik Lila Lavanta Bahçesi Şehre Turistik ve Ekonomik Katkı Sağlıyor
Bilecik'te 2022 yılında iş kadını Şermin Kahraman tarafından hayata geçirilen Lila Lavanta Bahçesi, şehre turistik ve ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.
- 12.08.2022 12 Ağu 10:25 Eskişehir'de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlanan atama kararlarına göre, Eskişehir'de görev yapan 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.
- 12.08.2022 12 Ağu 09:50 Osmaneli'nde bina yangını
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
- 12.08.2022 12 Ağu 09:44 Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın söndürüldü.
- 11.08.2022 11 Ağu 17:03 Vali Kızılkaya, BŞEÜ Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) incelemede bulundu.
- 11.08.2022 11 Ağu 16:51 Söğüt ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
- 11.08.2022 11 Ağu 16:16 Çöplük alanda çıkan yangına anında müdahale edildi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.
- 11.08.2022 11 Ağu 14:31 Bilecik'te duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
- 11.08.2022 11 Ağu 13:25 Bileciklilerin beklediği yağmur nihayet yağdı
Bilecik'te 3 gündür 'Yağmur sıcağı' diye adlandırılan sıcakların ardından beklenen yağış bugün gerçekleşti.
- 11.08.2022 11 Ağu 12:22 BEBKA'dan inovasyon ve verimliliğe destek
BEBKA, Bilecik'te inovasyon ve verimlilik kapasitelerini artırmak isteyen firmalara yönelik Yalın Üretim Eğitimi düzenleyecek.
- 11.08.2022 11 Ağu 11:56 Ünlü 'Pazaryeri boncuğu' fasulyesinin hasadına başlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve tescillenen 'Pazaryeri boncuğu' fasulyenin hasadına başlandı.
- 11.08.2022 11 Ağu 11:31 Kontrolden çıkan araç bir restoran duvarına çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi.
- 10.08.2022 10 Ağu 15:21 Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyondan 94 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
- 10.08.2022 10 Ağu 15:15 Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
- 10.08.2022 10 Ağu 13:54 Başkan V. Subaşı Atatürk Parkı'nda halkla buluştu
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Parkı içinde yer alan Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
- 10.08.2022 10 Ağu 12:36 Bozüyük'te halk ekmek 2 lira 75 kuruş oldu
Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin fiyatı, üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle 2 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
- 10.08.2022 10 Ağu 11:50 Orman yangınına 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış olan muhtar yetişti
Bilecik'te çıkan orman yangını, daha önce 17 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış muhtarın çabası ile söndürüldü.
- 10.08.2022 10 Ağu 11:27 Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kullandığı bisikletinin hakimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı.
- 10.08.2022 10 Ağu 11:15 İlçe Müftüleri Toplantısına Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı
Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısına, bu defa Yenipazar İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı.
- 10.08.2022 10 Ağu 10:25 Bilecik'te çıkan çamlık yangını söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
- 09.08.2022 09 Ağu 20:20 50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor
50 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor Babasının 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor Kahveci Mustafa Filoğlu;
- 09.08.2022 09 Ağu 14:30 Bilecik Belediye Başkanı Vekili Subaşı, Akşener'in programına davet edilmedi
Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçe ziyaretlerinde davet edilmediği söyleyerek, "Ben de tatlı bir hoş geldiniz demek için yanına uğradım" dedi.
- 09.08.2022 09 Ağu 13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre 12 il için sarı kodlu, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ve Eskişehir çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
- 09.08.2022 09 Ağu 11:16 50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Bilecik'te Mustafa Filoğlu isimli esnaf, babasının 50 yıl önce 'Okuyup ne yapacaksın, kahveci ol' sözü sonrası o gün bu gündür kahvecilik yapıyor.
- 09.08.2022 09 Ağu 10:57 Bilecikspor 1969 Kulübü'ne belediyeden tam destek
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bu yıl BAL'da mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü'ne tam destek verdiklerini söyleyerek, "Bilecik'imizin tanıtımı için çok kıymetli bir değer. Bizler daha önceden olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
- 09.08.2022 09 Ağu 10:54 Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 09.08.2022 09 Ağu 10:21 Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor
Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan kamp ve karavan tesisleri, ziyaretçilerinden ilgi görüyor.
- 09.08.2022 09 Ağu 09:50 Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2'nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
- 09.08.2022 09 Ağu 08:58 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel...
- 09.08.2022 09 Ağu 01:15 Bilecik'in yerli kavunu dondurma ile birleşince farklı bir lezzet ortaya çıktı
Bilecik'te yerli kavunun çıkmasıyla birlikte doldurma satıcıları farklı bir yöntem uygulamaya başladı.
- 08.08.2022 08 Ağu 17:40 Pazaryeri kickboks sporcuları şampiyonada madalyaları sildi süpürdü
Kütahya'da yapılan 100. Yıl Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonasına Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kick boks spor kulübü adeta damga vurdu.
- 08.08.2022 08 Ağu 16:52 Bilecik'te ebeler sertifikalarını aldı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitimlerini tamamlayan 7 ebe sertifikalarını aldı.
- 08.08.2022 08 Ağu 15:42 Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki makilik alana uçtu.
- 08.08.2022 08 Ağu 15:00 Bilecik'te 'Millet İttifakı'nı zora düşürecek olay
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i karşılayama giderken, 'Millet İttifakı' ortağı partinin belediye başkan yardımcısının olduğu fotoğraf karesini önce paylaştı, sonra sildi.
- 08.08.2022 08 Ağu 14:42 Bilecik'te cipin yoldan çıkması sonucu anne ile kızı yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde cipin yoldan çıkarak toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı yaralandı.
- 08.08.2022 08 Ağu 14:03 Bilecik'in yerli kavunu dondurma ile birleşince farklı bir lezzet ortaya çıktı
Bilecik'te yerli kavunun çıkmasıyla birlikte doldurma satıcıları farklı bir yöntem uygulamaya başladı.
- 08.08.2022 08 Ağu 12:28 Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak
Bilecik kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı istikameti bir ay boyunca kamyon ve tır gibi ağır araçlara kapalı olacak.
- 08.08.2022 08 Ağu 12:05 Seyir halinde yanan araç kül oldu
Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.
- 08.08.2022 08 Ağu 11:26 Bilecik Belediye Başkanı Şahin, 30 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak
Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, ikili 30 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.
- 08.08.2022 08 Ağu 10:39 İl Müdürü Yoldaş, Tarım ve Orman İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
- 08.08.2022 08 Ağu 10:37 Genel Müdür Aygöl'den Bilecik ziyareti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav'ı ziyaret etti.
- 08.08.2022 08 Ağu 10:37 Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ele alındı
Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konularının görüşüldüğü toplantıya video konferans sistemi üzerinden katıldı.
- 08.08.2022 08 Ağu 09:55 Dülgeroğlu köyünde 2.Yayla Şenliği yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 2.Yayla Şenliği düzenlendi.
- 07.08.2022 07 Ağu 16:21 Üreticiler coğrafi işaretli Gemlik zeytininin bakımlarını ihmal etmiyor
Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna sezon başında üretimle alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek bu yıl zeytin ve zeytinyağında iyi bir rekolte beklediklerini belirtti.
- 07.08.2022 07 Ağu 13:12 İl Başkanı Çalışkan'dan kapalı durak eleştirisi
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kapalı durak sistemi hakkında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak, "Büyükşehir dahi olmayan ve belediyelerinin bütçeleri katbekat daha düşük olan komşularımız;
- 07.08.2022 07 Ağu 08:58 Belediye Başkan Vekili Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelirken, kendisini Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı.
- 06.08.2022 06 Ağu 21:58 Akşener, Bilecik Gölpazarı Esnafını Ziyaret Etti, Dertlerini Dinledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.
- 06.08.2022 06 Ağu 20:49 KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ YOLCU YARALANDI
BİLECİK'te kamyonetin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan Cafer Z., araca sıkışarak yaralandı.
- 06.08.2022 06 Ağu 18:48 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te vatandaşlarla bir araya geldi.
- 06.08.2022 06 Ağu 18:40 Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerle ilgili, "Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen.
- 06.08.2022 06 Ağu 18:04 Meral Akşener: "Öyle Cevaplar Veririm Ki Kimse Yerinden Kalkamaz Ama Çözüm Değil"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Söğüt'te bana PKK'lı diyorlar ama Güneydoğu’ya gittiklerinde de faili meçhulcu diyorlar. Bunlar aynı yerde olamaz kardeşim. Sen kendine bak kendine. O masaya sen oturdun, ben değil. Bu ülkede devlet ciddiyeti kayboldu. Öyle cevaplar veririm ki, vallahi kimse yerinden kalkamaz ama çözüm değil" dedi.
- 06.08.2022 06 Ağu 16:56 Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 06.08.2022 06 Ağu 15:20 Bilecikli Esnaf, Meral Akşener'e Dert Yandı: "2 Yıllık Birikimimi Aralık Ayından İtibaren Kaybettim. Şu Anda Sıfırdan Yeniden Başlamış Gibiyim"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’te Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İşlerin durgun olduğunu ve 300 liralık satış yapabildiğini söyleyen bir esnaf, “İki yıllık birikimimi de aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda sıfırdan yeniden başlamış gibiyim. Mazotu ancak kurtardık” diye sitem etti. Besicilik yaptığını söyleyen bir yurttaş da “Mazot, gübre, hayvan yiyeceği pahalı. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz” dedi.
- 06.08.2022 06 Ağu 14:55 Düğüne gelen aile kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Bilecik'te düğünden çıkan aileye seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu sıkışmalı trafik kazası meydana geldi.
- 06.08.2022 06 Ağu 13:22 Bilecik'teki Bozcaarmut Göleti doğaseverlerce ziyaret ediliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor.
- 06.08.2022 06 Ağu 12:42 Uğur Mumcu parkı çocuklar için daha eğlenceli hala gelecek
Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
- 06.08.2022 06 Ağu 11:14 Saman yüklü kamyonet kül oldu
Bilecik'te seyir halinde alevler yükselen saman yüklü kamyonet kül oldu.
- 06.08.2022 06 Ağu 11:07 "Pazaryeri boncuğu" fasulyesi üreticileri verimli bir sezon bekliyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı ilgi gören tescilli "Pazaryeri boncuğu" fasulyesinde bu yıl verimli bir hasat sezonu olması bekleniyor.
- 06.08.2022 06 Ağu 09:23 Pazaryeri'nde trafik denetimi yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde polis ekiplerince sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
- 06.08.2022 06 Ağu 09:04 GÜNDEM / 6 Ağustos 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.
- 06.08.2022 06 Ağu 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.
- 05.08.2022 05 Ağu 17:45 Bilecikli Üreticinin Buğdayı Eskişehir'e Doğru Yola Çıktı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bilecik’teki üreticilerden alımını yaptığı ortalama 2 bin 500 ton buğdayın Eskişehir'e sevkiyatını başlattı.
- 05.08.2022 05 Ağu 15:18 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:58 Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar
Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar Bu yol domates üreticisi fiyatlardan memnun Domates yerinde 8 liradan 13 liraya satılıyor Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin: "Taban fiyatı 8 lira, domatesin çeşidi ve cinsine göre 12,13 liraya kadar çıktığı oluyor" "Bu sezon hasattan...
- 05.08.2022 05 Ağu 12:30 Kontrolden çıkan tır, ağaca ve trafik yönlendirme tabelasına çarptı: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çıkarak ağaca ve trafik yönlendirme tabelasına çarptı.