Bilecik\'te itfaiye ve AFAD, kongre merkezinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın ve deprem konusunda teorik bilgilerin verilmesinin ardından yangın söndürme ve tahliye uygulamaları yapıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Onur Kemal Sağaslan tarafından yangından korunma yöntemleri, alınması gereken tedbirler ve yangın söndürme teknikleri anlatıldı. AFAD personeli ise depreme karşı alınması gereken önlemler ve tahliye süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tatbikat kapsamında kültür ve kongre merkezinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Merkez dışında ise çalışanlara yangın söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, benzer çalışmaların belirli bir takvim kapsamında düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İtfaiye Müdürlüğümüz ve AFAD iş birliğinde tatbikatımızı yaptık. Teorik bilgiyi aktarmanın yanı sıra dış mekanda tahliye ve yangın söndürme konularında çalışanlara bilgi verildi. Bu tür tatbikatları çeşitli kurumlarımızda belirli tarihlerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz."