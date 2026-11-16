Bilecik'te itfaiye ve AFAD, kongre merkezinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te itfaiye ve AFAD, kongre merkezinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te itfaiye ve AFAD, kongre merkezinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta teorik bilgilerin ardından yangın söndürme ve tahliye uygulamaları yapıldı; merkezde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın ve deprem konusunda teorik bilgilerin verilmesinin ardından yangın söndürme ve tahliye uygulamaları yapıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Onur Kemal Sağaslan tarafından yangından korunma yöntemleri, alınması gereken tedbirler ve yangın söndürme teknikleri anlatıldı. AFAD personeli ise depreme karşı alınması gereken önlemler ve tahliye süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tatbikat kapsamında kültür ve kongre merkezinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Merkez dışında ise çalışanlara yangın söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, benzer çalışmaların belirli bir takvim kapsamında düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İtfaiye Müdürlüğümüz ve AFAD iş birliğinde tatbikatımızı yaptık. Teorik bilgiyi aktarmanın yanı sıra dış mekanda tahliye ve yangın söndürme konularında çalışanlara bilgi verildi. Bu tür tatbikatları çeşitli kurumlarımızda belirli tarihlerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Bilecik BelediyesiDeprem TatbikatıYerel HaberlerŞeyh EdebaliBelediyeİtfaiyeBilecikDepremGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:35
Fon soruşturmasında yeni perde Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:43:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te itfaiye ve AFAD, kongre merkezinde yangın ve deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android