Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı.

Burada alandaki coşkulu gençlere hitap eden Erdoğan, "Ne diyor siz Karadenizliler: Sevdalanduk" yazılı pankarta kayıtsız kalamadı. Bu pankart üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Sevgili gençler, işte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur. Gençleri para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Ezelden aşığız biz bu millete. Hak'tan gelir, Hak'ka gider bu sevda. Maya olur, devlet eyler müddete. Her can, her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur, deryasına ulaşır. Destan olur, gönüllere kazınır. Yedi iklim, dört köşeyi dolaşır. Eser, burcu burcu tüter bu sevda. Evet, bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda, Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır sevgili gençler. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla her arkadaşınıza, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Türkiye'nin her bir gencine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız için, sevdanız için, salonlara sığmayan şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan, göz aydınlığı siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın, sizlerle buluşmanın, kucaklaşmanın heyecanı içerisindeyim. Bu muhteşem toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç yol arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Gençlik kollarımız bünyesinde millete ve memlekete hizmet sevdasıyla gece gündüz koşturan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

"TOPLAM 450 BİN GENCİMİZ ÜNİAK AİLESİNE KATILDI"

Konuşmamın hemen başında şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sizlere bakarken, karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken emin olunuz ki Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Türkiye'nin 81 vilayetindeki 208 üniversitede bir gencimize daha ulaşmak, bir gencimize daha yardımcı olmak, bir gencimizi daha saflarımıza dahil etmek için mücadele veren ÜNİAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk defa kayıt yaptıran toplam 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. "Kampüse hoş geldiniz." diyerek karşıladığımız gençlerimizin ilk durakları ÜNİAK oldu. İlk günün heyecanından sınav dönemlerinin telaşına, kantinlerde, bahçelerde, yurtlarda, etkinliklerde kurulan dostluklardan verilen emeklerin neticesinin alındığı mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının hemen her aşamasında birbirinden özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAK'lı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. ÜNİAK teşkilatımızın kampüslerde yürüttüğü kültürel, akademik ve sosyal faaliyetleri de takdirle takip ediyorum. ÜNİAK'lı gençlerimiz maşallah hiçbir alanı boş bırakmıyor. Kültür, sanat, akademi ve edebiyat buluşmalarından spor ve e-spor turnuvalarına hemen her alanda kıymetli çalışmalara imza atıyorsunuz. Ülkemizin farklı şehirlerine gerçekleştirilen gezi programlarından insani yardım, çevre gibi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir yelpazede gençlerimize yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz. Gençlerimizin ufkunu açan, akademik ve sosyal yönlerini geliştirmelerine yardımcı olan bu projeleri fevkalade değerli bulduğumu bilmenizi isterim.

"MUHALEFETLE ARAMIZDA UFUK FARKI VAR"

Sevgili gençler, işte bizim farkımız budur. Siyasi rakiplerimizle aramızdaki temel vizyon farkı budur. Gençleri para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adliye sokaklarını gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz. Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi hâline getiriyoruz. Çünkü bizim için gençler bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler, yarının Türkiye'sinin kurucu kadrolarıdır. Bizim için gençler, siyasetin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir. Gençlik, hareketimizin de iktidarlarımızın da göz bebeği, göz nurudur. Onun için bizimle muhalefet arasında sadece kalite, kalibre farkı yok. Onlarla aramızda aynı zamanda ufuk farkı var, zihniyet farkı var, gençlere yaklaşımda 180 derecelik bakış açısı farkı var.

"MUHALEFET, GENÇLERİ SİYASİ FAALİYETLERİ İÇİN UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK GÖRÜYOR"

Biz bu ülkenin tüm gençlerine aynı nazarla bakıyoruz. Hepsini aynı şekilde bağrımıza basıyoruz. Muhalefet diye karşımıza dikilenler ise kimi zaman kökenine, kimi zaman hayat tarzına, kimi zaman gençlerin ideolojisine bakıyor. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları aklama protestolarında öne sürülecek hazır kıta olarak görürken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm gençlerimizi anne babalarının emaneti olarak görüyoruz. Bu derin zihniyet farkını çok iyi anlamanızı, başta arkadaşlarınız olmak üzere herkese de anlatmanızı her birinizden önemle rica ediyorum. Bu vesileyle sizlere, sayı itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinin nüfusunu geride bırakan üniversite gençliğimize Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize aynı şekilde Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Mevla sizleri nazarlardan, kem gözlerden muhafaza buyursun diyorum. Şahsıma böylesine güçlü bir gençlikle, sizler gibi şahsiyetli, cesur, hedef ve istikamet sahibi bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden Cenabıallah'a bir kez daha hamd ediyorum.

"BU MİLLET TARİH SAHNESİNE YENİDEN ÇIKIYOR"

Sevgili genç kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, meşhur bir bilim insanımızın şöyle bir tespiti var. Diyor ki, "Bir millet her nesilde yeniden doğar." İşte biz de millet olarak etrafımızı saran onca çatışmaya, krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz. Gençler, binlerce yıllık bir medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin, büyük bir ilim ve irfan hazinesinin taşıyıcısı olan bu millet tarih sahnesine yeniden çıkıyor. Milletimiz sizlerle hücrelerini yeniliyor. Kuvvet ve kudret tazeliyor. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'na özellikle emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor. Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor.

"COP31 BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI ZİRVE OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

Bakınız, buna en son Antalya'da bir kez daha şahit olduk. COP31 Zirvesi vesilesiyle dünyanın farklı kıtalarından 96 lideri ülkemizde misafir etmenin gururunu yaşadık. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 organizasyonu, katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti."