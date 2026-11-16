Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı

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Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
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5 yorum

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile havuz başında geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli futbolcunun yayımladığı fotoğraflarda Suarez'in siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlar dikkat çekti. Çiftin öpüştüğü romantik kare de paylaşımda yer aldı.

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile özel hayatından yeni fotoğraflar paylaştı. Arjantinli futbolcunun Instagram hesabından yayımladığı karelerde, çiftin havuz başında geçirdiği anlar yer aldı. Özellikle Suarez'in siyah bikinili pozları ve ikilinin samimi görüntüleri paylaşımın öne çıkan ayrıntıları oldu.

SEVGİLİSİNİN CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

Icardi'nin yayımladığı fotoğraflarda China Suarez, siyah bikinisiyle havuz kenarında poz verdi. Bir başka karede ise ünlü oyuncunun havuzdaki şişme yatağın üzerinde yüzüstü uzanarak güneşlendiği görüldü. Arjantinli futbolcunun sevgilisinin bikinili fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

HAVUZ BAŞINDA ROMANTİK ANLAR

Paylaşımda çiftin romantik anları da yer aldı. Fotoğraflardan birinde Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'i öptüğü görülürken, ikilinin birbirine sarıldığı samimi pozlar da dikkat çekti. Çiftin havuz başında geçirdiği keyifli anlar, Icardi'nin takipçileriyle paylaştığı karelere yansıdı.

"RAHATSIZ ETMEYİN" MESAJI

Mauro Icardi, fotoğraflarına İngilizce "Sunday mood, do not disturb" notunu ekledi. Türkçesi "Pazar modu, rahatsız etmeyin" olan mesaj, çiftin birlikte geçirdiği dinlenme gününe eşlik etti.

WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMININ ARDINDAN GELDİ

Icardi'nin sevgilisiyle çekilen fotoğrafları paylaşması, eski eşi Wanda Nara'nın kız kardeşi Zaira Nara ile bikinili pozlarını yayımlamasının ardından geldi. Arjantin basınında iki paylaşımın zamanlaması dikkat çekerken, Icardi'nin fotoğrafları eski eşine gönderme olarak yorumlandı. Ancak taraflardan bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro IcardiSosyal MedyaGalatasarayMedyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Ay kural Ay kural:
    Galatasaray taraftarı da sezon ortasında bu adam takıma dönecek diye bekliyor. Adam futbolu bitirmiş keyif derdinde hatunu açıyor saçıyor. :)))) 1 0
    kadri sabancı kadri sabancı:
    futbolu bırakmış teşhircilik yapıyor artık 0 0
  • tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    çok beklediğimiz haber di sağolun 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bu diğerinden daha iyi.m 0 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    wanda nara daha iyiydi ya 0 0 Yanıtla
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