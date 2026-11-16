Tünelde sınır 90: Kuzey Marmara\'da 1 km\'lik fark ehliyeti aldırabiliyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan sürücüler arasında tünellerde radar denetimi yapılmadığı yönündeki yanlış inanış, yüksek tutarlı trafik cezalarına neden oluyor. Otoyolun genelinde otomobiller için azami hız sınırı saatte 140 kilometre olsa da bazı tünel kesimlerinde bu sınır 90 kilometreye düşüyor.

NTV'nin haberine göre, tünellerde ve çevresinde gerçekleştirilen radar denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Otoyolun genel hız sınırının tünellerde de geçerli olduğunu düşünen sürücüler ise beklemedikleri cezalarla karşılaşabiliyor.

5 TÜNELDE HIZ SINIRI 90 KİLOMETRE

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ile İzmit arasındaki bölümünde dört şeritli 5 tünel bulunuyor. Bu tünellerin tamamında hız sınırı saatte 90 kilometre olarak uygulanıyor.

Tünellerin uzunlukları şöyle:

T1 Tüneli: 406 metre

T2 Tüneli: 4 bin 325 metre

T3 Tüneli: 399 metre

T4 Tüneli: 2 bin 224 metre

T5 Tüneli: Bin 479 metre

Tünel girişlerinde ve iç kesimlerde yer alan trafik levhaları sürücüleri hız sınırı konusunda uyarıyor. Buna rağmen bazı sürücülerin 120, 140 ve daha yüksek hızlarla ilerlediği belirtiliyor.

1 KİLOMETRELİK FARK CEZAYI 5 BİN LİRA ARTIRIYOR

Haberde aktarılan 2026 yılı trafik cezası tarifesine göre, hız sınırının 90 kilometre olduğu tünelden saatte 140 kilometre hızla geçen bir sürücü, limiti 50 kilometre aşmış oluyor. Bu ihlal için 15 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

Hızın 141 kilometreye ulaşması halinde ise sınır 51 kilometre aşılmış oluyor. Bu durumda para cezası 20 bin liraya yükselirken sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konulabiliyor.

BİRDEN FAZLA RADARA YAKALANANIN CEZASI KATLANABİLİR

Gebze-İzmit güzergahındaki tünellerde birbirinden ayrı hız ihlallerinin tespit edilmesi durumunda sürücüler birden fazla cezayla karşılaşabiliyor.

Örneğin, 90 kilometre hız sınırının bulunduğu beş ayrı noktada saatte 140 kilometre hızla yapılan ihlallerin her biri için 15 bin lira ceza uygulanması halinde toplam tutar 75 bin liraya ulaşabiliyor.

Saatte 145 kilometre hızla ilerleyen bir sürücü ise sınırı 55 kilometre aştığından 20 bin lira para cezası ve 30 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması yaptırımıyla karşılaşabiliyor.

134 KİLOMETRE HIZLA GEÇEN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 7 Kasım 2026 tarihinde yaşanan olay da denetimlerin uygulandığını ortaya koydu.

Derince-Kocaeli güzergahındaki tüneller bölgesinde saatte 134 kilometre hızla seyreden bir otomobil sürücüsüne, hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, bölgede hız sınırını gösteren levhaların bulunduğunu ancak radar denetimine ilişkin uyarı tabelası görmediğini öne sürerek cezaya tepki gösterdi.

2026 YILI HIZ SINIRI AŞIM CEZALARI

Haberde yer alan 2026 yılı düzenlemesine göre yerleşim yeri dışındaki hız ihlalleri için belirtilen para cezaları şöyle:

Hız sınırı aşımı Para cezası

11-15 km/sa 2.000 TL

16-20 km/sa 4.000 TL

21-25 km/sa 6.000 TL

26-30 km/sa 8.000 TL

31-40 km/sa 12.000 TL

41-50 km/sa 15.000 TL

51-60 km/sa 20.000 TL

61-70 km/sa 25.000 TL

71 km/sa ve üzeri 30.000 TL

EHLİYETE 90 GÜNE KADAR EL KONULABİLİYOR

Aktarılan düzenlemeye göre yerleşim yeri dışında hız sınırını 51-60 kilometre aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, 61-70 kilometre aşanların 60 gün, 71 kilometre ve üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle geri alınabiliyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın daha önce açıkladığı verilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2023 yılı boyunca 2 bin 639 saat radar denetimi gerçekleştirildi ve hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye ceza uygulandı.

Sürücülerin, otoyolun genel hız sınırı yerine bulundukları kesimdeki trafik levhalarında belirtilen hız limitlerine uymaları gerekiyor.