Fransa maçında Mbappe, Arda\'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son haftasında Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, grubu puansız tamamladı. Mücadelede gözler, Real Madrid'de birlikte forma giyen ancak bu kez rakip olan Arda Güler ile Kylian Mbappe'nin üzerindeydi.

MBAPPE, ARDA GÜLER'E ARKASINDAN SESLENDİ

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hakeme itiraz ettiği belirtilen Arda'nın arkasından gelen Fransız yıldız, milli futbolcuya yüksek sesle seslendi. İki oyuncu arasında yaşanan sözlü gerginlik kısa sürdü. Mbappe'nin Arda'ya tam olarak ne söylediği ise netlik kazanmadı.

GERGİNLİK YERİNİ DOSTÇA GÖRÜNTÜLERE BIRAKTI

İki yıldız futbolcu arasında yaşanan tartışmanın ardından dikkat çeken bir an daha yaşandı. Arda Güler, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde yerde kalan Mbappe'ye yardım ederek takım arkadaşını ayağa kaldırdı. Real Madrid'de birlikte forma giyen iki futbolcu arasındaki gerginlik büyümeden sona erdi.

Fransa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golün asistini yaptı. Belçika karşılaşmasında da fileleri havalandıran milli futbolcu, son iki maçını 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Arda'nın Fransa karşısında ikinci yarıda attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MİLLİLER GRUBU PUANSIZ TAMAMLADI

Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Türkiye'nin 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu gol ise mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Fransa 13 puanla grubunu lider tamamlarken Türkiye, oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak son sırada kaldı.

O anlardan kareler;