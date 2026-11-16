Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor - Son Dakika
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Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

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Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
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Henüz 10 yaşındayken felsefe bilgisiyle Türkiye'nin tanıdığı "Filozof Atakan" lakaplı Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Son haliyle merak uyandıran genç isim, açık lisede eğitim gördüğünü açıklarken üniversitede fizik okumak istediğini ve birden fazla yabancı dil öğrendiğini anlattı.

Henüz 10 yaşındayken felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla tanınan ve "Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Küçük yaşta kitaplara olan ilgisiyle dikkat çeken Atakan'ın eğitim hayatına ilişkin açıklamaları şaşırttı. Genç isim, neden açık liseyi tercih ettiğini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini anlattı.

10 YAŞINDA TÜRKİYE ONU TANIMIŞTI

Atakan Kayalar, 2020 yılında henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen görüntüleriyle tanındı. Felsefe, psikoloji ve düşünce tarihi üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Atakan, kısa sürede "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlandı.

Yaşıtlarından farklı ilgi alanlarıyla tanınan Atakan, ilerleyen yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Aradan geçen zamanın ardından hem son hali hem de eğitim hayatı yeniden merak edildi.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

ŞİMDİ AÇIK LİSEDE OKUYOR

Atakan Kayalar, eğitim hayatına ilişkin merak edilenleri katıldığı bir programda anlattı. Açık öğretim lisesinde okuduğunu belirten Kayalar, bu kararı neden aldığını da açıkladı.

Atakan, "Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum" sözleriyle okul tercihini anlattı.

HEDEFİ FİZİK OKUMAK

Felsefeye ilgisini sürdüren Atakan, gelecekte üniversitede fizik eğitimi almak istediğini söyledi. Akademik çalışmalar yapmayı ve bilimsel makaleler yazmayı hedeflediğini belirten genç isim, öğrenmeye olan ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

BİRDEN FAZLA YABANCI DİL ÖĞRENİYOR

Atakan Kayalar, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşabildiğini, Antik Yunancayı anlayabildiğini anlattı. Arapça, Portekizce ve İspanyolca öğrenmeye de devam ettiğini söyledi.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

Kendisine verilen "Filozof Atakan" lakabına ilişkin de konuşan Kayalar, "Antik Yunan'da filozof, bilgiyi seven insan demektir. Bu anlamda filozof olduğumu düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÜNDE DÖRT SAAT KİTAP OKUYOR

Kitaplarla bağını koparmadığını anlatan Atakan, günde yaklaşık dört saatini okumaya ayırdığını söyledi. Özellikle Nietzsche ve Spinoza'nın eserleriyle ilgilendiğini belirten Kayalar, kitaplara ulaşmakta yaşadığı maddi güçlükler nedeniyle bazı eserleri PDF formatında okuduğunu da açıkladı.

Atakan KayalarTürkiyeMagazinSon Dakika

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