4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti - Son Dakika
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4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

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4-1\'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti
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Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Danimarka'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından Cristiano Ronaldo ile ilgili sorulan bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında sahasında Danimarka'ya 4-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Portekiz Milli Takımı'nda eleştiri okları Teknik Direktör Jorge Jesus'a yöneldi. Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalamasının ardından çıkılan ilk resmi müsabakada gelen bu farklı yenilgi sonrası, tecrübeli çalıştırıcının sözleri gündeme damga vurdu.

''İHTİYAÇ DUYSAYDIM ARAYABİLİRDİM''

Bir gazetecinin "Takım, Ronaldo'yu aradı mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine Jorge Jesus, alaycı ve ironik bir üslupla "Cristiano'yu aramak mı? Artık milli takımda olmadığına göre nasıl arayabilirler ki? Onu 'aramak' ancak bana arkadaşlık etmesi için ihtiyaç duysaydım söz konusu olabilirdi. Artık oynamıyor, burada değil; zaten kendi kararını kendisi verdi." dedi. 

''GÖZ ARDI ETMEK MÜMKÜN DEĞİL''

Alınan ağır mağlubiyetin Ronaldo'nun emeklilik kararıyla ilişkilendirilmesine karşı çıkan Portekizli teknik adam, "Bu konunun diğeriyle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar onu özlüyor; Cristiano'nun 23 yıl boyunca milli takım için yaptıklarını unutmadılar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Kimse mutlu değil, bugün 4-1'lik bir mağlubiyet yaşamaya kesinlikle hazırlıklı değildik." sözlerini sarf etti. 

Cristiano RonaldoJorge JesusDanimarkaPortekizFutbolSporSon Dakika

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