Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi - Son Dakika
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Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

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Fiorentina, Galatasaray\'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
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1 yorum

Galatasaray, ara transfer döneminde Fiorentina'nın genç orta saha oyuncusu Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyordU Ancak Serie A ekibi Fiorentina, Oulai'yi sezon sonuna kadar kadroda tutma kararı aldı.

Galatasaray'da, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için hazırlıklar hız kazandı. Kadrosunu özellikle orta saha ve hücum hattına yapacağı takviyelerle güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin listesinin ilk sıralarında, Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Christ Oulai yer alıyor.

OULAI İÇİN KARAR

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2026-2027 sezonunun başında Fiorentina'ya transfer olan genç orta saha oyuncusu, uzun süredir Galatasaray'ın radarında bulunuyordu. Transfer iddialarının yeniden gündeme gelmesinin ardından Floransa temsilcisinin oyuncuyla ilgili tutumu netleşti.

İTALYAN EKİBİ KAPILARI KAPATTI

Fiorentina yönetimi, kadronun kilit isimlerinden biri olarak değerlendirdiği Christ Oulai'yi ocak ayında kesinlikle göndermeme kararı aldı. İtalyan kulübünün ara transfer döneminde gelecek tüm teklifleri geri çevirerek genç futbolcuyu sezon sonuna kadar takımda tutacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Christ Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 9 resmi karşılaşmada görev alırken gol veya asist katkısı üretemedi.

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GalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait3471 sait3471:
    Habere bak. başlığa bak. koydukları resme bak. 0 0
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