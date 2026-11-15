Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet - Son Dakika
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Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet

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Ömer Üründül\'den Fenerbahçe için olay kehanet
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2 yorum

Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe için çarpıcı bir iddiada bulunarak sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda ilk 3'e giremeyeceğini belirtti.

Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki durumunu değerlendirdi. Üründül sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''İLK 3'E GİRMESİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Fenerbahçe'nin sezon sonundaki lig sıralamasında ilk 3'e giremeyeceğini iddia eden Üründül, "Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum ve düşünmüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur.'' dedi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet

''FARK ÇOĞALDI''

Sözlerine devam eden Ömer Üründül, ''Çünkü fark çoğaldı. Tamam şampiyonluk 9 puan ama Trabzonspor'la da 6 puan var. Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur." açıklamasını yaptı. 

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ 

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
Trendyol Süper LigÖmer ÜründülFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • birol gökçe birol gökçe:
    futbol dan anlayan profesör Ömer üründül???????? seni türk futbolundan soyutlamak lazım.. 2 0
  • FEYZİ Kocakulak FEYZİ Kocakulak:
    Fb ilk üçe girerse ne olacak.. Özür dilemen yetmez.. Yorumculuğu bırak yeter olur mu... 0 0 Yanıtla
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