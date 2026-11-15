Ömer Üründül\'den Fenerbahçe için olay kehanet

Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki durumunu değerlendirdi. Üründül sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''İLK 3'E GİRMESİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Fenerbahçe'nin sezon sonundaki lig sıralamasında ilk 3'e giremeyeceğini iddia eden Üründül, "Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum ve düşünmüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur.'' dedi.

''FARK ÇOĞALDI''

Sözlerine devam eden Ömer Üründül, ''Çünkü fark çoğaldı. Tamam şampiyonluk 9 puan ama Trabzonspor'la da 6 puan var. Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.