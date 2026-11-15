Fatih Altaylı davasında Başkanlar Kurulu kararı: Dosya yeniden incelenecek

Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki davada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın Altaylı lehine yaptığı itiraz, İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, YouTube kanalında yayımlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Altaylı’ya “tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Altaylı’nın avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu esastan reddederek mahkumiyet kararını onamıştı.

BAŞSAVCILIK BERAAT KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı lehine itiraz yoluna başvurdu. Başsavcılık, Altaylı’nın konuşmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerin tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığını savundu.

İtirazda, Altaylı’nın Osmanlı padişahlarının öldürülmesi ve suikastlara ilişkin tarihsel örnekler verirken “suikast demeyelim de komploya kurban giden” ifadesiyle düzeltme yaptığı vurgulandı. Konuşmada, ankete katılanların yüzde 70'inin Erdoğan’dan nefret ettiğinin değil, ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapmasına karşı olduğunun anlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, Altaylı’nın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nı tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya yönelik olmadığını, tehdit kastıyla hareket etmediğini belirterek beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

İTİRAZ BAŞKANLAR KURULU’NA TAŞINDI

İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, Başsavcılığın itirazını yerinde görmedi. Bunun üzerine dosya, İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu’na gönderildi.

TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI YETERİNCE TARTIŞILMADI

Başkanlar Kurulu, yaptığı incelemede “tehdit suçunun oluşabilmesi için sarf edilen sözlerin objektif olarak ciddi bir korku yaratmaya elverişli, yeterli ve uygun olması gerektiğini” vurguladı. Kurul, “tehdidin suç oluşturabilmesi için sözlerin muhatabı üzerinde mutlaka fiilen korku yaratmasının şart olmadığını, ancak sözlerin ortalama bir insan açısından ciddi bir tehdit niteliği taşıması gerektiğini” belirtti.

Kurul kararında, “Altaylı’nın sözlerinin Cumhurbaşkanı’na yönelik sarf edildiği konusunda tereddüt bulunmadığı, ancak bu sözlerin muhatabını tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya objektif olarak elverişli olup olmadığının ilk derece mahkemesi kararında yeterince tartışılmadığı” ifade edildi.

DOSYA YENİDEN İNCELENECEK

İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, kesin olmak üzere oy birliğiyle aldığı kararla Başsavcılığın itirazını kabul etti. Kurul, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararı kaldırarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’ne gönderdi.