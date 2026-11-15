Fatih Altaylı davasında Başkanlar Kurulu kararı: Dosya yeniden incelenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Altaylı davasında Başkanlar Kurulu kararı: Dosya yeniden incelenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Altaylı davasında Başkanlar Kurulu kararı: Dosya yeniden incelenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tehdit suçundan aldığı 4 yıl 2 aylık hapis cezası yeniden incelenecek. İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Başsavcılığın itirazını oy birliğiyle kabul ederek istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararı kaldırdı ve dosyayı BAM 2. Ceza Dairesi'ne geri gönderdi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki davada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın Altaylı lehine yaptığı itiraz, İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, YouTube kanalında yayımlanan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Altaylı’ya “tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Altaylı’nın avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu esastan reddederek mahkumiyet kararını onamıştı.

BAŞSAVCILIK BERAAT KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı lehine itiraz yoluna başvurdu. Başsavcılık, Altaylı’nın konuşmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerin tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığını savundu.

İtirazda, Altaylı’nın Osmanlı padişahlarının öldürülmesi ve suikastlara ilişkin tarihsel örnekler verirken “suikast demeyelim de komploya kurban giden” ifadesiyle düzeltme yaptığı vurgulandı. Konuşmada, ankete katılanların yüzde 70'inin Erdoğan’dan nefret ettiğinin değil, ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapmasına karşı olduğunun anlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık, Altaylı’nın sözlerinin Cumhurbaşkanı’nı tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya yönelik olmadığını, tehdit kastıyla hareket etmediğini belirterek beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

İTİRAZ BAŞKANLAR KURULU’NA TAŞINDI

İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, Başsavcılığın itirazını yerinde görmedi. Bunun üzerine dosya, İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu’na gönderildi.

TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI YETERİNCE TARTIŞILMADI

Başkanlar Kurulu, yaptığı incelemede “tehdit suçunun oluşabilmesi için sarf edilen sözlerin objektif olarak ciddi bir korku yaratmaya elverişli, yeterli ve uygun olması gerektiğini” vurguladı. Kurul, “tehdidin suç oluşturabilmesi için sözlerin muhatabı üzerinde mutlaka fiilen korku yaratmasının şart olmadığını, ancak sözlerin ortalama bir insan açısından ciddi bir tehdit niteliği taşıması gerektiğini” belirtti.

Kurul kararında, “Altaylı’nın sözlerinin Cumhurbaşkanı’na yönelik sarf edildiği konusunda tereddüt bulunmadığı, ancak bu sözlerin muhatabını tedirgin etmeye, ciddi şekilde endişelendirmeye ve korkutmaya objektif olarak elverişli olup olmadığının ilk derece mahkemesi kararında yeterince tartışılmadığı” ifade edildi.

DOSYA YENİDEN İNCELENECEK

İstanbul BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, kesin olmak üzere oy birliğiyle aldığı kararla Başsavcılığın itirazını kabul etti. Kurul, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararı kaldırarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanFatih AltaylıİstanbulGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA’lı saldırının görüntülerini yayımladı İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı
15:02
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
14:50
TikTok rezaletleri bitmiyor Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:24
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
13:43
Kayseri’de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
13:37
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Altaylı davasında Başkanlar Kurulu kararı: Dosya yeniden incelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android