İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA\'lı saldırının görüntülerini yayımladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri unsurlarına yönelik gerçekleştirdiğini açıkladığı operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA'nın Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD hava savunma radarını hedef aldığı belirtilmişti.

İran tarafı, saldırının ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı başlatılan misilleme operasyonunun ikinci aşaması olduğunu duyurmuştu.

PATRIOT RADARI HEDEF ALINDI

İran kaynakları, saldırının ABD'nin Patriot hava savunma sistemine ait radarı hedef aldığını ileri sürdü. Devrim Muhafızları, İHA'ların hedeflerine tam isabet sağladığını iddia ederken operasyon sırasında meydana gelen patlama seslerinin Bahreyn'in farklı bölgelerinden duyulduğunu savundu.

BAHREYN'DE ALARM VERİLDİ

Saldırı açıklamasının yapıldığı saatlerde Bahreyn'de siren sesleri yükseldi. Ülkedeki yetkililer, vatandaşlara güvenli bölgelere geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halka sakin olmalarını ve gelişmeleri resmî kanallardan takip etmelerini tavsiye etti.

Bölgede patlama sesleri duyulduğu aktarılırken yetkililer ilk uyarılarında tehdidin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD DAHA ÖNCEKİ SALDIRI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları, 13 Kasım'da da Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını hedef alarak imha ettiğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu saldırıyla ilgili açıklamasında, Bahreyn'e yönelen 2 İran İHA'sının düşürüldüğünü bildirmişti.

CENTCOM, olayda herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini açıklamıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN SERT MESAJ

İran Devrim Muhafızları, son operasyon açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime de değindi.

Boğazın kapalı kalacağını savunan İran tarafı, ABD'nin yeni saldırılarına daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Bahreyn'deki ABD radarına yönelik saldırının görüntülerinin yayımlanmasıyla birlikte gözler Washington yönetiminin vereceği yanıta çevrildi.