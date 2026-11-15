Bakan Çiftçi\'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanımında 10 yılın geride kaldığını hatırlattı. İlk verilen belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirten Çiftçi, yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren rakamları paylaştı.

Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

KİMLİK KARTLARI 10, EHLİYETLER 5 VEYA 10 YIL GEÇERLİ

Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu hatırlatan Çiftçi, sürücü belgelerinde ise bu sürenin ehliyet sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak değiştiğini belirtti.

İlk düzenlenen yeni tip belgelerde geçerlilik sürelerinin sona ermeye başladığına işaret eden Bakan Çiftçi, vatandaşların kimlik kartı ve ehliyetlerinin üzerindeki son geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

SÜRESİ DOLAN BELGELER GEÇERSİZ SAYILACAK

Geçerlilik süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanılamayacağını belirten Çiftçi, özellikle resmî işlemlerde mağduriyet yaşanmaması için yenileme başvurularının zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir." dedi.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi üzerinden başvuru oluşturabilecek.

Yenileme işlemleri için üç farklı randevu kanalı kullanılabilecek:

- randevu.nvi.gov.tr internet adresi

- e-Devlet sistemi

- Alo 199 Çağrı Merkezi

Randevu alınmasının ardından ilgili yenileme bedelleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanalları üzerinden yatırılabilecek.

Ödemelerini tamamlayan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurarak yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurunun ardından hazırlanan yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri, belirtilen adreslere teslim edilecek.

"İŞLEMLERİNİZİ SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, belgelerin geçerlilik tarihlerinin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çiftçi, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum."